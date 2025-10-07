La Gobernación del Atlántico, en el marco de su estrategia institucional Misión Atlántico, consolidó una alianza con el Secretariado de Pastoral Social y su programa Kilodar, con el propósito de reducir la inseguridad alimentaria y la pobreza en el departamento hacia 2027, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 2 (Hambre Cero).

La campaña fue presentada ante empresarios en la Curia Arquidiocesana, donde se realizó el pesaje de las primeras donaciones representadas en alimentos no perecederos, en una iniciativa que convoca a la empresa privada, universidades, colegios, movimientos comunitarios y organizaciones con compromiso social.

La Gobernación del Atlántico, a través de su gerente de Capital Social, Karina Llanos, reconoció en la Pastoral Social y en el Banco de Alimentos, aliados estratégicos y de confianza. Su experiencia en la gestión, acopio y distribución de alimentos garantiza que la ayuda llegue de manera eficiente, transparente y oportuna a las comunidades más vulnerables del Atlántico.

“La alianza con Kilodar permitirá ampliar la cobertura de atención en los municipios y ejecutar proyectos complementarios como la construcción de comedores comunitarios bajo un modelo participativo, el desarrollo de huertas urbanas y rurales sostenibles, la creación de un Centro de Nutrición y Cuidado Integral para la Familia y la implementación de proyectos productivos agrícolas con asistencia técnica y acceso a mercados”, explicó la funcionaria.

El padre Johan Acendra, director del Secretariado de la Pastoral Social, destacó que al término de la campaña, el próximo 9 de noviembre, se espera recolectar 30 toneladas de alimentos no perecederos para mantener activos comedores infantiles y contribuir a la construcción de un Atlántico sin hambre.

“Con Kilodar avanzamos en un modelo de corresponsabilidad social que une al sector público, privado y a las organizaciones de la sociedad civil en una causa común: el hambre cero. Esta unión de esfuerzos se traduce en un impacto real en la vida de miles de familias atlanticenses”, destacó el padre.

La pesatón Kilodar se realizará el próximo 9 de noviembre en la Plaza de la Paz. Durante la jornada se hará una pesa simbólica que registrará en tiempo real los kilos recolectados, en medio de actividades culturales, bazares solidarios, venta de alimentos para donar, muestras de emprendimientos locales y presentaciones musicales.

Se espera la participación de más de 500 jóvenes embajadores, instituciones aliadas y público en general, garantizando que el cien por ciento de lo recaudado se destine a programas de alimentación comunitaria.

Los puntos de acopio estarán ubicados en la Gobernación del Atlántico, la Universidad del Atlántico, Universidad Autónoma del Caribe, Centro Comercial Buenavista, Centro Comercial Allegra, iglesias y colegios de Barranquilla.