El Gobierno nacional anunció que se encuentra lista la hoja de ruta para garantizar el suministro de gas natural y energía eléctrica en la región Caribe y en el interior del país durante el mantenimiento programado de la planta de regasificación de la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec), entre el viernes 10 y el 14 de octubre del 2025.

Lea aquí: Distrito anuncia cierre nocturno de la calle 74 por obras de pavimentación

Para este propósito, se expidió la Resolución MME 40418 de 2025 y la Resolución Creg 101-083 de 2025, y se remitieron circulares técnicas al Centro Nacional de Despacho (CND) en cabeza de XM, el Consejo Nacional de Operación (CNO) eléctrico y el Centro Nacional de Operaciones (CON) de gas, estableciendo el marco operativo para asegurar el abastecimiento en las fechas establecidas.

Asimismo, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la Superintendencia de Servicios Públicos vienen verificando en terreno la preparación de la infraestructura y la disponibilidad plena de las plantas térmicas a las cuales se les ha asegurado el abastecimiento de gas para su operación (Tebsa, Termocandelaria y Termoflores), las cuales respaldarán la demanda energética de la región.

Como parte de esta hoja de ruta —la cual se viene gestionando desde meses atrás—, el pasado lunes 6 de octubre se realizó sesión de articulación con los operadores de red de la costa Caribe y del interior del país, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y operativas.

A su turno, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) convocó a productores y operadores a una reunión, este martes 7 de octubre, para acordar estrategias técnicas que permitan maximizar la producción nacional y las entregas al mercado durante este periodo.

Además, el Gobierno nacional trasladará temporalmente el despacho de la cartera de Energía a la sede de XM en Medellín, desde donde se hará seguimiento en tiempo real a la operación del sistema durante el mantenimiento de SPEC.

Paralelamente, un equipo técnico del Ministerio de Minas y Energía realizará visitas a las plantas termoeléctricas y a la infraestructura de Spec, con el fin de supervisar directamente las operaciones y dar un parte de tranquilidad a los usuarios colombianos.

“Estamos actuando de manera preventiva, articulada y técnica para garantizar que el mantenimiento programado de Spec se realice sin afectar el suministro a los hogares y empresas del Caribe. Esta es una muestra de cómo la planeación y la coordinación institucional fortalecen la seguridad energética del país”, afirmó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

El plan fue construido por el Ministerio de Minas y Energía (MME) con el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), el Centro Nacional de Despacho (CND), los Consejos Nacionales de Operación de Electricidad y Gas (CNO-e y CNO-g) y las entidades operadoras del sistema energético.

El Gobierno reafirma que todas las plantas térmicas estarán disponibles, y que existe un plan detallado para cubrir la demanda diaria de gas durante los cinco días de mantenimiento, con volúmenes proyectados que ascienden a 540.213 MBTU (Millones de Unidades Térmicas Británicas) distribuidos de forma coordinada.