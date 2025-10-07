La Alcaldía de barranquilla, a través de su Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informa a la ciudadanía que, debido a obras de pavimentación, se llevará a cabo un cierre parcial nocturno del 7 al 8 de octubre, de 8:00 p.m. a 5:30 a.m. en el tramo vial de la Calle 74 entre carreras 43 y 44.

Por tal motivo, la Alcaldía recomienda que los conductores que transitan por la carrera 43 y se dirigen hacia la calle 74, deben tomar la calle 75 hasta la carrera 44 y girar a la derecha.

Alcaldía de Barranquilla. Cierre y desvío de la calle 74.

También podrán tomar la calle 74 y tomar ese mismo desvío.

“La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial agradece la comprensión y colaboración de todos los ciudadanos durante el desarrollo de estas obras que buscan mejorar la movilidad y la infraestructura vial de la ciudad”, cerró la entidad.