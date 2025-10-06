Con el inicio de la temporada de receso escolar a nivel nacional se pone en marcha también el Plan Éxodo en las diferentes ciudades para garantizar la seguridad vial y protección de todos aquellos ciudadanos que se movilizan hacia otros municipios y departamentos.

En el caso del departamento del Atlántico, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional dispuso controles viales para los principales corredores viales como la Cordialidad y Circunvalar con la instalación de puestos de prevención.

A su vez, se desplegarán 150 uniformados para brindar acompañamiento y recomendaciones a todos los actores viales.

En esa misma línea, la Policía Nacional desplegará unidades de tránsito, unidades de vigilancia y grupos especializados para supervisar la movilidad, prevenir accidentes y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

“Invitamos a los ciudadanos a disfrutar de sus vacaciones con responsabilidad. Nuestro personal estará desplegado en las principales vías para proteger la vida, prevenir accidentes y brindar asistencia inmediata ante cualquier eventualidad”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza.

De esta manera, las recomendaciones de la institución fueron las siguientes: “verificar el estado mecánico de los vehículos antes de viajar, respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas y utilizar siempre el cinturón de seguridad. Además, se invita a los conductores a mantener una distancia prudente entre vehículos y a seguir las indicaciones de las autoridades”.

La Policía Nacional recordó que ante cualquier situación de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea 123 o reportar hechos delictivos a la Línea Contra el Crimen 3178965523, garantizando absoluta reserva de la información.

Cabe resaltar que durante esta semana de receso escolar se prevé que circulen al menos 250 mil vehículos en la entrada y salida de la ciudad.