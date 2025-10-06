Con el propósito de establecer estrategias que aseguren la disposición final y adecuada de los residuos de medicamentos, la Secretaría de Salud del Atlántico llevó a cabo el Foro de Gestores este pasado fin de semana.

Este evento, que también busca prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud de las personas, congregó a gestores farmacéuticos, instituciones de salud, autoridades ambientales, academia y al sector privado..

De esta manera, los participantes resaltaron el Programa de Control de Medicamentos y Otras Tecnologías para la gestión posconsumo, ya que no solo desarrolla acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) sobre los fármacos en el mercado, sino que también brinda asistencia técnica permanente a las ESE, IPS, droguerías y demás actores del sector, impulsando la adopción de buenas prácticas de disposición final de medicamentos.

“Los medicamentos se convierten en residuos que potencialmente afectan la salud pública, ya que contaminan el medio ambiente si no son dispuestos de manera adecuada. Es por esto que en los municipios del departamento, en las Empresas Sociales del Estado, contamos con unos contenedores (Puntos Azules) en los cuales las personas pueden depositar estos residuos para su recolección y adecuada eliminación”, subrayó Olinda Oñoro, subsecretaria de Salud Pública del Atlántico.

Agregó que esta iniciativa ya se implementa en los 22 municipios del departamento con un enfoque pedagógico.

Además, en el foro se recordó la importancia de que los medicamentos vencidos o sobrantes de tratamientos inconclusos son residuos peligrosos.

“En el Atlántico contamos con numerosos cuerpos de agua y un territorio campesino que debemos proteger. Es fundamental que la comunidad entienda que los medicamentos no deben desecharse en la basura, ni en inodoros o lavamanos y como Secretaría de Salud nos corresponde difundir esta información, garantizar una comunicación clara y orientar a la ciudadanía sobre la ubicación de los puntos de recolección, para así salvaguardar la salud y el medio ambiente”, dijo Jovana Vitola Julio, profesional del Programa de Control de Medicamentos.

Sumado a esto, se visibilizó la responsabilidad compartida entre gobierno, academia, sector privado y ciudadanía para prevenir este tipo de situaciones.

“Todos debemos reflexionar en cómo aportar a minimizar el impacto ambiental de los medicamentos vencidos. Este es un compromiso con responsabilidad social y profesional, en el que cada quien puede intervenir para reducir los riesgos que ocasionan los medicamentos caducos en el ambiente”, declaró el presidente de la Asociación Colombiana de Farmacología, Martín Alvis Serrano, llamó a la conciencia colectiva.

Por otro lado, Solangie Osorio Gómez, profesional de la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio, apuntó que: “en el marco de la política pública de residuos peligrosos y la responsabilidad extendida del productor. Es necesario que los gestores comprendan la jerarquía de manejo de estos residuos para proteger nuestras fuentes hídricas y garantizar un país más saludable”.

Cabe resaltar que entre las acciones implementadas en el Atlántico para la correcta disposición de medicamentos se encuentra la promoción y uso efectivo de los contenedores azules en IPS, farmacias y ESE; fortalecimiento de la red de gestores en los 22 municipios y articulación interinstitucional con entidades ambientales, sector salud y comunidad.