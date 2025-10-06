Bajo el compromiso de continuar recuperando la infraestructura de sectores del municipio, la Alcaldía de Galapa realizó obras de canalización en el barrio Manga Arroyo, trabajos con los que esperan mejorar la movilidad y calidad de vida de los habitantes de la zona.

La construcción comprendió una vía canalizada de 207 metros lineales con un canal de 3.5 metros de ancho. Además, también realizaron el montaje de bordillos de 40 centímetros de altura, junto con un sistema de bombeo al final del tramo, el cual tendrá el papel de evacuar, con eficiencia, las aguas lluvias y prevenir inundaciones.

Con esta obra, la entidad territorial aseguró que los habitantes transitarán con facilidad, seguridad y dignidad el camino que los conduce a sus casas, el cual se caracterizaba por estar lleno de lodo.

Asimismo, indicaron que la nueva vía permitirá el ingreso sin obstáculos de ambulancias, vehículos de emergencia y transporte público, “lo que valoriza las viviendas y fortalece el tejido urbano del sector”.

“Esto era un compromiso moral con la comunidad y hoy estamos cumpliendo. Esta obra va a mejorar la calidad de vida de todas estas familias, se valoriza el sector y se mejora su acceso y movilidad”, expresó el alcalde Fabián Bonett.

Y el mandatario notificó que realizarán una obra complementaria para facilitar el retorno vehicular.

“Además, realizaremos una obra complementaria para facilitar el retorno vehicular. Esto es solo el inicio de lo que viene para nuestra comunidad. Tal como lo establece nuestro Plan de Desarrollo, nuestro compromiso es brindar esperanzas a nuestra gente”, sentenció.

Es de detallar que, durante el acto de entrega, también se contó con la presencia de concejales, secretarios de despacho y líderes comunales, quienes celebraron con los vecinos de raspados, sancocho, juegos tradicionales, música y la participación de Gali y el programa Activa tu Barrio.