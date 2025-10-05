Durante una visita al municipio de Soledad, el viceministro del Interior, Jaime Berdugo, anunció que el Gobierno nacional evalúa la solicitud de la alcaldesa Alcira Sandoval de crear un comando especial de la Policía exclusivamente para atender las necesidades del municipio de Soledad.

En ese sentido, Berdugo afirmó que considera que, desde el punto de vista policial, debe contar con una Policía Metropolitana independiente de la de Barranquilla. Lo anterior, aseguró, porque Soledad es la ciudad más grande de Colombia que no es capital y la tercera del Caribe en población.

Explicó que muchas ciudades con menor población ya tienen una policía metropolitana que depende directamente de la Dirección Nacional de la Policía en Bogotá, y que el Gobierno está trabajando para que Soledad también cuente con esa estructura.

“El Gobierno nacional está comprometido en acompañar a Soledad en su lucha contra la extorsión, el fleteo y la delincuencia común. Estamos estudiando la instalación de una sede especial de la Policía, con línea directa con el Ministerio del Interior, así como la entrega de nuevas cámaras de seguridad para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos del municipio”, expresó el viceministro Jaime Berdugo durante su visita a Soledad.

Agregó que alcanzar este objetivo permitiría que Soledad avance en materia de seguridad y que sus habitantes mejoren su percepción y condiciones de convivencia en el territorio.

El viceministro también destacó que el Ministerio del Interior, en articulación con la Alcaldía de Soledad y la Gobernación del Atlántico, viene trabajando en varios proyectos para fortalecer la seguridad del municipio.

Por su parte, la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez destacó que este anuncio representa un paso firme hacia la protección de la vida y la tranquilidad de los soledeños.

“Desde el inicio de nuestro gobierno hemos insistido en la importancia de contar con un comando policial exclusivo para Soledad, que permita contar con un mayor número de uniformados y respuestas más rápidas y coordinadas ante cualquier hecho delictivo. Nuestro compromiso es seguir gestionando todas las acciones necesarias para devolverle la seguridad a nuestros ciudadanos”, afirmó la mandataria.

Finalmente, dijo que la articulación entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Soledad le permitirá avanzar en estrategias conjuntas orientadas a garantizar entornos más seguros y fortalecer la confianza ciudadana.