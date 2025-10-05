La Alcaldía Distrital presentó este fin de semana los primeros diseños y detalles de lo que sería la Estación de Guardacostas de Barranquilla, una infraestructura que busca optimizar la capacidad operativas de resguardo marítimo y fluvial de la ciudad.

Según la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, el diseño arquitectónico y función de este proyecto es clave para fortalecer la presencia institucional en el río y el mar, como parte de la apuesta en dotar con herramientas e infraestructuras eficientes a las autoridades competentes.

“Con la Estación Guardacostas, Barranquilla se proyecta como una ciudad segura, conectada y preparada para el futuro”, afirmó Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Además, mencionó que: “esta obra es importante para impulsar la confianza turística y comercial, al ofrecer mejores condiciones para la navegación y el comercio exterior, así como también aportar a la revitalización urbana y portuaria, integrando el río y el mar con la dinámica de la ciudad”.

Seguidamente, aseguró que “se genera empleo e incentiva nuevas inversiones en infraestructura marítima para dar respuesta ante emergencias y la prevención de delitos, contribuyendo a una Barranquilla más preparada y resiliente”.

Así las cosas, las autoridades distritales fueron enfáticas en que la Estación Guardacostas de Barranquilla, junto con el muelle, desde el que podrán reaccionar rápidamente, permitirán la consolidación de la ciudad como un nodo seguro y competitivo frente al Caribe.