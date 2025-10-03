La jornada de votación para elegir al nuevo rector de la Universidad del Atlántico que se llevó a cabo el pasado jueves marcó un récord de participación estudiantil, duplicando las cifras de la última consulta realizada en 2021. Así lo dio a conocer el gobernador Eduardo Verano tras recibir un balance de las elecciones universitarias.

“Como presidente del Consejo Superior, celebro la jornada electoral que vivimos. La Universidad del Atlántico ha dado una verdadera lección de democracia y madurez institucional. Ofrecimos todas las garantías para un proceso en orden, con respeto y transparencia. Pese a algunas dificultades iniciales, más de 10.000 jóvenes y profesores participaron con extremo orden”, declaró.

Agregó que: “la universidad acaba de dar un ejemplo de madurez en el fortalecimiento democrático. El proceso se desarrolló con calma y transparencia, y se logró resolver los inconvenientes rápidamente”.

De esta manera, resaltó que la participación estudiantil superó el 45 % (10.387 estudiantes), frente a los 4.547 de 2021.

Además, el cuerpo docente alcanzó un 95 % de participación (327 profesores), que superaron los 285 de la consulta anterior.

Así las cosas, el mandatario departamental fue enfático en que lo que sigue es un fortalecimiento de la institución para los próximos años.

“Esto nos va a permitir avanzar en una etapa más productiva: más publicaciones, más artículos, más ciencia. Eso es lo que le corresponde a una universidad como la nuestra. Lo más importante es que hoy contamos con una fortaleza institucional que solo se logra con coherencia democrática”, anotó.

Cabe destacar que el proceso de elección del nuevo rector de Uniatlántico culminará el próximo 10 de octubre, cuando los miembros del Consejo Superior se reúnan para decidir el mandato del período 2025-2029 entre los cinco candidatos que superaron la consulta académica.