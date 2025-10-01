A través de un memorando de entendimiento, la Alcaldía Distrital y la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) fortalecerán los procesos formativos de los estudiantes y artistas de la Escuela Distrital del Arte (EDA).

Según la administración distrital, esta nueva alianza no solo abre la posibilidad de diseñar estrategias conjuntas de investigación, innovación y circulación cultural, sino que también consolidarán a la ciudad como un epicentro creativo en la región Caribe.

“Se asegura que los estudiantes no solo encuentren en la EDA un semillero de talentos, sino también un puente hacia la profesionalización de sus carreras artísticas. La idea es construir un camino conjunto donde el talento local se proyecte hacia escenarios de mayor alcance, fortaleciendo las competencias de los estudiantes en áreas clave como la música, la danza, las artes visuales, el teatro y la producción audiovisual”, anotó.

Además, la iniciativa pretende “conectar la formación técnica y artística con la visión universitaria de un ecosistema cultural que valora la tradición, promueve la innovación y abre oportunidades para el futuro de la juventud barranquillera”.

Por otro lado, los artistas y creadores tendrán la oportunidad de usar su arte como identidad y fuerza transformadora para los proyectos culturales de la ciudad.