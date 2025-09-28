La empresa Air-e Intervenida informó que este lunes 29 de septiembre se realizarán trabajos eléctricos en sectores de Barranquilla y Puerto Colombia, con el fin de mejorar la infraestructura del servicio de energía.

En el barrio La Paz, en la capital del Atlántico, personal técnico adelantará el cambio de un poste en la calle 105 con carrera 13, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Lea también: Jóvenes de colegios oficiales convierten sus aulas en laboratorios de innovación a través de Escuela Emprendedora 2025

De manera simultánea, en la urbanización Rivera, en Puerto Colombia, se adecuará un punto de conexión en la calle 1D con carrera 21, Manzana 9. Estas labores se extenderán desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

La compañía reiteró su invitación a los usuarios para que, en caso de inquietudes relacionadas con el servicio de energía, se comuniquen a la línea 115 o a través del canal de atención por WhatsApp AVA al número 313 4300000.