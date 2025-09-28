Más que un evento académico, el cierre de la estrategia Escuela Emprendedora 2025 fue una demostración de cómo la educación pública de Barranquilla está cambiando vidas. En la sede La Perla de la Universidad Simón Bolívar, estudiantes de 12 instituciones educativas distritales presentaron proyectos que reflejan creatividad, compromiso social y el deseo de transformar su entorno.

El encuentro, liderado por la Alcaldía Distrital en alianza con MacondoLab, permitió que jóvenes de barrios populares defendieran sus ideas en el Desafío Pitch, frente a empresarios y expertos. Muchos de ellos vivieron por primera vez la experiencia de exponer un proyecto como si fueran emprendedores profesionales.

En esta edición de Escuela Emprendedora 2025 participaron activamente estudiantes de 12 instituciones educativas distritales: IED Concentración Cevillar, IED Luz del Caribe, IED Olga Emiliani, IED Karl Parrish, IED El Silencio, IED Técnica de Carrizal, IED José Eusebio Caro, IED Técnica Metropolitano de Barranquilla Parque Educativo, IED del Barrio Simón Bolívar, IED La Magdalena, IED para el Desarrollo Humano María Cano y la IED para el Desarrollo de las Artes, Ciencias y Humanidades. Cada institución aportó ideas innovadoras que reflejan el compromiso de la educación pública con la transformación social y el futuro de la ciudad.

La secretaria de Educación distrital, Paola Amar Sepúlveda, subrayó el impacto de la estrategia: “Nuestros jóvenes demostraron que el emprendimiento no solo se enseña en las aulas, sino que se vive como una experiencia transformadora. Hoy ratificamos que la educación pública de Barranquilla está formando ciudadanos creativos, capaces de liderar proyectos con visión social y empresarial para el futuro de la ciudad”.

Uno de los momentos más inspiradores fue la intervención del estudiante Juan José Duque Gómez, de la IED Karl Parrish, quien compartió su experiencia como joven apasionado por las finanzas y la tecnología.

“Este espacio me enseñó que las ideas de los estudiantes tienen poder para cambiar realidades. No se trata solo de proyectos, sino de oportunidades para construir sueños y aportar a nuestra comunidad”, dijo.

Los emprendimientos presentados incluyeron propuestas en sostenibilidad, tecnología, educación, cultura y servicios, como Spark Up (IED Concentración Cevillar), Innokids (IED Luz del Caribe), Purefect (IED Olga Emiliani), Moneta Academy (IED Karl Parrish), Replastic (IED José Eusebio Caro), entre otros.

El evento cerró con la entrega de reconocimientos y galardones a las IED participantes, reafirmando el compromiso de la Administración distrital, en cabeza del alcalde Alejandro Char, con una educación innovadora que conecta la formación académica con la vida real y el emprendimiento juvenil.