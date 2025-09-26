Vecinos y visitantes del sector turístico de Pradomar, en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, manifestaron su molestia por el estado en que quedó el Castillo de Salgar luego de las grabaciones de un reconocido programa de televisión nacional.

Según denuncias ciudadanas enviadas a este medio, la producción que utilizó el lugar como locación para su rodaje habría dejado residuos, desorden y suciedad en distintas áreas del emblemático sitio, sin realizar labores adecuadas de limpieza ni restauración tras el desmontaje del set.

“Han pasado varios días desde que se terminó la grabación y aún todo sigue sucio. No recogieron como debía ser”, señaló una de las personas afectadas, quien compartió fotos del lugar.

Cortesía Residuos, desorden y suciedad en distintas áreas del lugar.

Los denunciantes cuestionan la falta de responsabilidad por parte de la producción al no garantizar el cuidado y preservación del sitio, que es frecuentado por turistas y locales.

Asimismo, hacen un llamado a las autoridades municipales para que verifiquen el estado del lugar y soliciten las acciones necesarias para su limpieza y restauración.

Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta oficial por parte de la producción del programa ni de las autoridades locales sobre esta situación.