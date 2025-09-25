El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) brindará procesos de formación a las madres cabeza de familia y adultos mayores que posean un proyecto emprendedor sostenible e innovador. La cita será el 9 de octubre de 2025, día en el que la entidad ofrecerá una jornada en la que brindarán información detallada a quienes estén interesados en postularse.

Le puede interesar: Restricción de motos y suspensión de eventos masivos, entre las medidas de Baranoa para garantizar orden público

El alcalde de Palmar de Varela, José Junior Rúa, afirmó que con esta estrategia mejoran la economía de estas personas, quienes a su vez generarán empleo y realizarán aportes significativos a la economía del municipio.

“Ya podemos decir que tenemos un fondo Emprender en nuestro municipio. Agradecimientos especiales al Sena por este apoyo incondicional; los emprendedores de Palmar se podrán postular en esta oferta para tener un gran ingreso que les permita realizar sus sueños en su negocio independiente”.

Y añadió: “sabemos que el tema del empleo a nivel país actualmente está muy difícil y qué mejor que estas personas puedan ser sus propios jefes gracias a sus emprendimientos”.

Además: Alcaldía de Puerto Colombia restaura una vivienda destruida por voraz incendio

Cabe resaltar que este proyecto cuenta con un aporte por parte del municipio equivalente a los $142.000.000 millones, mientras que el Sena ofrece un aporte de $ 414.645.000, para un total de $592.350.000 libres de impuestos.

Requisitos para ingresar al programa

Funcionarios del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) indicaron que los requisitos exigidos para participar son:

Ser mayor de edad y con plenas facultades legales para suscribir contratos.

Cumplir con los términos de referencia de la convocatoria.

Ser residentes del municipio de Palmar de Varela.

Presentar certificado de residencia.

Quienes sean seleccionados contarán con acompañamiento técnico por parte de este centro de formación; además, recibirán capacitaciones, asesorías y seguimiento continuo para garantizar el éxito de sus emprendimientos.