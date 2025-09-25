La Alcaldía de Baranoa instauró una serie de medidas para garantizar seguridad y orden público en el municipio a través del Decreto 163 del 25 de septiembre de 2025. Estas normas son de carácter temporal y preventivas que corresponden a recientes hechos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

“Estas medidas buscan proteger la vida de nuestros ciudadanos y garantizar la tranquilidad en Baranoa. Necesitamos el apoyo de la comunidad para reducir los hechos delictivos y fortalecer la convivencia. La seguridad es tarea de todos” afirmó Edinson Palma, alcalde de Baranoa.

Medidas adoptadas

Dentro de las medidas adoptadas se encuentran la restricción de circulación de motocicletas y motocarros con acompañante desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente, entre el 27 de septiembre y el 30 de octubre de 2025.

Cabe resaltar que, del 27 al 30 de septiembre la medida será pedagógica y preventiva. Y partir del 1 de octubre, será sancionatoria, con una multa general tipo 4, equivalente a dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes.

Por otro lado, ratificaron la medida del pico y placa para motocicletas y motocarros, según el último dígito de la placa. También prohibieron la presencia y circulación de menores de edad en espacio público entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., salvo si están acompañados por sus padres o representante legal.

Además, prohibieron el ingreso y permanencia de menores en establecimientos donde se expendan o consuman bebidas alcohólicas, así como la suspensión de permisos para eventos masivos y ampliación de horarios mientras esté vigente el decreto.

Estas son las excepciones

La alcaldía municipal informó que quedan exceptuados quienes acrediten su condición debidamente identificados con carnet, certificación o uniforme institucional y/o permiso expedido por la Secretaría del Interior, tales como:

Personal de fuerza pública, salud, emergencias, seguridad privada y servidores públicos.

Trabajadores que se desplacen desde y hacia sus lugares de trabajo.

Personas con discapacidad, domiciliarios, campesinos en actividades productivas, y casos de urgencia comprobada.

La Administración Municipal invita a la ciudadanía a cumplir estas disposiciones, que tienen carácter temporal y buscan restablecer el orden y la confianza en nuestro municipio. Para más información y consulta del decreto completo en http://www.baranoa-atlantico.gov.co