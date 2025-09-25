La Alcaldía de Puerto Colombia le entregó a la habitante Ruby Rubiano su casa remodelada, luego de que el pasado mes de agosto un desafortunado incendio consumiera gran parte de sus enseres y la infraestructura de su hogar, ubicado en el barrio Las Margaritas.

El alcalde Plinio Cedeño y la gestora social Katherine De la Hoz acompañaron la entrega de la casa remodelada. A la porteña de la tercera edad se le concedió una dotación completa de camas, colchones, armarios y demás.

A la casa de Ruby se le realizaron restauraciones en el baño; se le cambiar las ventas, puertas y pisos, y se le adecuó por completo las habitaciones.

El alcalde Plinio Cedeño explicó que a través de esta intervención lo que se busca es dignificar la vida y garantizar un mejor bienestar social para esta familia, a quien se le ha brindado y se le brindará un acompañamiento por parte de la Administración Municipal.

“Hoy estamos devolviéndole la esperanza y una vivienda digna a Ruby, es una entrega que hacemos con todo nuestro cariño para que pueda tener un lugar seguro y utensilios como ella se lo merece. Nuestro compromiso es velar por el bienestar social de las familias porteñas y hoy estamos cumpliendo con esa gran promesa”, detalló el mandatario.

Por su parte, Ruby Rubiano, la beneficiaria de esta obra de mejoramiento, agradeció a la Administración Municipal, al alcalde Plinio Cedeño y la gestora social Katherine De la Hoz, por todo el apoyo y el acompañamiento brindado durante este tiempo.

“Después de llorar lágrimas de sangre, hoy lloro de felicidad, me siento muy agradecida y feliz por esta nueva casa que hoy me entregan, con mi cama, todo nuevo, gracias por todo lo que han hecho por nosotros, estoy muy feliz”, enfatizó la beneficiaria.