La ola de violencia que sacude al departamento del Atlántico ha conllevado a un duro pronunciamiento por parte de los alcaldes de Barranquilla y varios municipios, que han cuestionado los alcances de la política de paz total que lidera el presidente Gustavo Petro, al tiempo que han pedido que se adopten medidas que permitan garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El primero en alzar la voz fue el alcalde Alejandro Char, quien rechazó la situación de inseguridad que golpea a varios barrios de la ciudad, siendo enfático en que la extorsión ha obligado a los ciudadanos a vivir “prácticamente encerrados”.

“Están rejando las casas. Por el miedo, protegen a los bandidos y la gente buena tiene que encerrarse. Cuánta plata tienen que gastarse en rejas”, expresó el mandatario, visiblemente preocupado por la situación.

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Char advirtió que la extorsión se ha extendido a tal punto que está afectando gravemente la economía de los sectores populares: “En varios barrios están extorsionando, dicen que de vaina queda una tienda abierta, las demás todas han cerrado”.

El alcalde distrital cuestionó con dureza lo que calificó como un fracaso en las condiciones de seguridad, señalando que esta realidad dista del discurso de tranquilidad. “Eso es lo que nos ha traído la paz total”, dijo de manera crítica.

Es importante recordar que la política de paz total busca negociar el sometimiento a la justicia con distintos grupos armados, para reducir la violencia en el país. Sin embargo, desde distintos sectores han manifestado su preocupación por lo que consideran un debilitamiento del control territorial y un posible fortalecimiento de estructuras criminales en todo el territorio.

En ese sentido, gremios de comerciantes y expertos en materia de seguridad han advertido un aumento en las denuncias por extorsión, así como la presencia de estructuras criminales que operan mediante intimidación, panfletos y cobros sistemáticos.

Un llamado de auxilio

Desde los municipios del departamento del Atlántico, varios mandatarios locales se han sumado para extender la petición al Gobierno nacional de tomar medidas efectivas que blinden la seguridad de cada territorio para que sus comunidades logren vivir con mayor tranquilidad.

Este viernes, en Sabanagrande se realizó una marcha por la paz, que contó con la participación de cientos de habitantes para enviar un mensaje de sana convivencia y reconciliación.

El alcalde de este municipio, Darwin Rosales Mora, afirmó que se encuentran alarmados ante los hechos de violencia que azotan el pueblo.

“Nos encontramos en este momento bastante desesperados, bastante dolidos, conmovidos con todos esos hechos de sangre que han ocurrido en nuestro municipio. Decirles que somos un municipio de sexta categoría, de 42 kilómetros cuadrados, en el oriente del departamento del Atlántico, con 37 mil habitantes, y que en los últimos años y en los últimos días han ocurrido hechos de sangre que han impactado negativamente sobre toda la gente”, dijo.

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La iglesia Católica se sumó también a esta iniciativa. El párroco de Santa Rita de Casia, Julio Márquez, también extendió el llamado a todos los habitantes de Sabanagrande para que se mantengan unidos ante la actual situación de violencia.

Masiva asistencia en la marcha por la paz en Sabanagrande.

“Como iglesia queremos ante todo pedirle al Todopoderoso que derrame bendiciones de paz, de solidaridad y de fuerza a todos los habitantes de Sabanagrande, especialmente para las familias de las víctimas, quienes sufren muchísimo en este momento”, sostuvo el padre Márquez.

A su turno, el alcalde de Polonuevo, Óscar Avilez, reiteró la grave situación de inseguridad que atraviesan todos los municipios del departamento y aseveró que se trata de una situación de orden público que requiere la atención de todas las autoridades.

“Hacemos un llamado a las comunidades de nuestros municipios para que nos apoyen, para que nos respalden en esto que estamos pasando, porque esto es un problema de todos, no solo de los alcaldes. Y hacemos un llamado al Gobierno nacional, al ministro de Defensa y al Ministerio del Interior que vengan a nuestro departamento a ver la situación que estamos sufriendo”, remarcó Avilez.

Manifestación en Baranoa

Entre tanto, el alcalde de Baranoa, Edinson Palma, extendió la invitación a toda la comunidad del casco urbano y de los corregimientos para que participen en la marcha por la paz y la convivencia que se realizará este lunes 13 de abril.

“En estos momentos es necesario unirnos como comunidad. La invitación es para todos los sectores y las fuerzas vivas del municipio para que nos acompañen en esta jornada, que busca rechazar los actos de violencia por los que estamos atravesando. La participación de cada uno es clave para decir no a la violencia y sí a la tranquilidad ya que entre todos podemos recuperar la paz que se construye con unidad”, expresó Palma.

La manifestación iniciará en la Plazoleta Manuel Patrocinio Algarín a las 7:00 a. m. y culminará en la plaza principal. Los asistentes deberán portar camiseta blanca, llevar pancarta con mensajes alusivos al rechazo de la violencia, en favor de la paz y la convivencia, y globos blancos.