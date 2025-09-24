El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, se refirió este miércoles, en medio de la Convención Internacional de Seguros 2025, a la siniestralidad en las motos y a la falta de mecanismos para cubrirlos por la falta de adquisiciòn del SOAT.

“El parque automotor del país viene creciendo y lo que más tenemos cada día son motos, y estas tienden a accidentarse mucho más. Lo preocupante es que el 58% de las motos que circulan en el país no tienen SOAT, un problema social muy grande”, comentó.

A su vez, sostuvo que: “hay que hacer más esfuerzos pedagógicos, de vigilancia y control de las autoridades de tránsito para reducir el riesgo”.

Dicho esto, el líder gremial informó que “a pesar de estos hechos se viene disminuyendo la accidentalidad vial en el país, especialmente en estos últimos meses”.

Seguidamente, Morales explicó que para reducir esta problemática hay que adoptar nuevamente el PRI copio de suficiencia de la tarifa.

“La idea es que dentro de la ley, la gente pague por su SOAT algo más o menos proporcional, actualmente hablando, al riesgo que su vehículo o aparato genera en las calles y carreteras de Colombia. Ese es el llamado que estamos haciendo a la Superintendencia”.