La industria aseguradora se reunirá, a partir de este miércoles 25 de septiembre, en la Convención Internacional de Seguros 2025, que se adelanta en el Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena, para discutir en torno a los riesgos que se ven expuestos los ciudadanos a futuro debido a los cambios que atraviesa el país.

Durante este evento, presidido por Fasecolda, los participantes podrán conocer la forma en que las aseguradoras vienen adaptándose a los cambios que viene afrontando el país en un contexto de incertidumbre y volatilidad agudizada.

“Estamos transitando de forma turbulenta de la globalización basada en reglas, hacia una economía global fragmentada. Colombia no escapa a ese cambio de era y el país también ha tenido sus propios procesos de transición en varios frentes estructurales, entonces el sector asegurador juega un papel importante en propiciar estos espacios para el país”, declaró Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

En ese sentido, la convención tratará temas como: “fragmentación política, aceleración tecnológica, cambio climático, y bifurcación demográfica”

Además, se deliberará sobre la forma como el sector debe adaptarse a este cambio paradigmático y la manera como puede ayudar a las organizaciones, hogares y personas a protegerse mejor en este nuevo contexto de incertidumbre en el país.