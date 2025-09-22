Un total de 39 niños y jóvenes de Puerto Colombia recibieron su diploma como Policías Cívicos por parte del Grupo de Despliegue de Gestión Comunitaria de la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Estación de Policía de Puerto Colombia, tras culminar el proceso de formación y capacitación en temáticas relacionadas con acción voluntaria, civismo, convivencia y paz, cultura ciudadana, cuidado de ancianos, relaciones humanas, entre otras habilidades.

A través de la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, lideró este proceso que como objetivo crear en la conciencia de los niños y jóvenes la noción de respeto por los derechos ajenos, la defensa de los suyos, acrecentar el espíritu cívico y consolidad el valor de la solidaridad.

De acuerdo con lo manifestado por el secretario de Gobierno de Puerto Colombia, Winston Varela Amador: “Gracias a ese compromiso de nuestro alcalde Plinio Cedeño, hoy entregamos este grupo de niños y jóvenes que fueron capacitados y formados en valores como el respeto y el sentido de pertenencia por nuestro territorio, apostándole no solo a su bienestar social sino también el de sus entornos, porque ahora serán multiplicadores de todo ese proceso de formación que recibieron”, manifestó el secretario de Gobierno Municipal.

Por su parte, la subteniente Andrea Salcedo, subcomandante de la Estación de Policía de Puerto Colombia, destacó que “a través de este programa la Policía Nacional busca infundir en que estos niños y jóvenes sean ejemplo para la sociedad, teniendo como base valores como el respeto y la solidaridad”.