Mediante un comunicado, la empresa Air-e anunció que para facilitar el desarrollo del proyecto del Parque Solar Níspero, se suspenderá el suministro de energía en varias poblaciones en el Atlántico, este martes 23 de septiembre, en el horario de 7:00 de la mañana y las 1:00 de la tarde.

Durante las maniobras por parte de particulares, se suspenderá el suministro de energía a las zonas urbanas y rurales de Juan de Acosta, Tubará y Piojó.

Para el caso de la zona turística en la Vía al Mar, desde Bocatocino hasta Bajo Ostión, incluyendo Aquamarina, Santa Verónica, Playa Mendoza, Palmarito, El Vaivén, Puerto Velero, Playa Tubará, Juaruco, Caño Dulce y El Morro, entre otros.

Por otra parte, se cambiarán postes en Manatí, en la carrera 7 con la calle 5, en el horario de 8:45 de la mañana a 4:00 de la tarde y en la calle 9A con la carrera 9 en el barrio Piñuela del mismo municipio, entre las 8:45 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Finalmente, en un sector del barrio Las Tres Ave Marías, en el norte de Barranquilla, se realizará el traslado de redes eléctricas, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde, a la altura de la calle 83 con la carrera 77.