Con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar de manera más efectiva a la delincuencia, la Gobernación del Atlántico hizo entrega de herramientas tecnológicas a la Fuerza Pública y a los organismos de justicia, una inversión que se financia a través de los recursos de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.

Un moderno equipo de radiolocalización, 100 dispositivos taser y 10 computadores para el Inpec fueron los equipos entregados durante un acto desarrollado en el Comando de Policía del Atlántico, ubicado en el municipio de Sabanalarga.

El nuevo equipo de radiolocalización –que será operado por la Policía Atlántico– permitirá rastrear en tiempo real a los criminales que intimidan a comerciantes, transportadores y ciudadanos de a pie.

Esta herramienta fue entregada recientemente a la Policía Metropolitana de Barranquilla y ahora llega para fortalecer las capacidades de investigación en los 18 municipios bajo jurisdicción del Departamento de Policía Atlántico.

“Con este equipo de geolocalización, damos un paso contundente para cerrarle el cerco a los delincuentes y devolver confianza a comerciantes, transportadores y familias. Estamos demostrando que con inversión y decisión, el Atlántico se prepara para enfrentar la delincuencia con la mejor tecnología”, detalló el gobernador Eduardo Verano.

Por su parte, los 100 dispositivos taser –armas de letalidad reducida–permitirán a los uniformados neutralizar a los delincuentes sin poner en riesgo la vida de la comunidad ni de los propios policías. Estos equipos serán distribuidos en los cuadrantes de la Policía Departamental y en sus diferentes especialidades.

Al respecto, el secretario del Interior, José Antonio Luque, aseguró que estas herramientas marcan la diferencia en la operatividad de la Policía: “Los tasers ofrecen a los uniformados una ventaja táctica para reaccionar en situaciones de alto riesgo y seguir protegiendo a los atlanticenses con métodos no letales”.

Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel John Harvey Peña, resaltó que este fortalecimiento tecnológico garantiza mejores condiciones de seguridad y convivencia para los atlanticenses.

“La llegada de estas herramientas refuerza la confianza de la comunidad en que contamos con equipos de última generación para protegerlos”, enfatizó.

Finalmente, la administración departamental entregó 10 computadores al Inpec, los cuales serán destinados a modernizar los procesos administrativos y de control en los centros penitenciarios de la región.

Con una inversión HISTÓRICA seguimos dándole herramientas a nuestra Fuerza Pública👇



✅$600 mil millones en el Área Metropolitana

✅$200 mil millones en municipios

✅$200 mil millones en entornos seguros



Cada peso invertido en seguridad es posible ¡gracias a ustedes! 🙌🏻 pic.twitter.com/UKqsX7VW4g — Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) September 22, 2025

La directora regional encargada del Inpec, Mabel Martínez Rojas, expresó que los equipos de cómputo fortalecen el trabajo que adelantamos en los establecimientos de reclusión y representan un apoyo significativo en el proceso de resocialización y reintegración de las personas privadas de la libertad. “Es un aporte que contribuye directamente a la seguridad y la convivencia ciudadana”.

Por su parte, el alcalde de Sabanagrande, Darwin Rosales, resaltó el impacto de estas dotaciones en su municipio: “Con estas herramientas tecnológicas podremos enfrentar de manera más efectiva este flagelo y mejorar la seguridad en Sabanagrande y en todo el Atlántico”.