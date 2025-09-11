La Contraloría General de la República anunció la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra el actual alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams Chams, debido a su renuencia a asistir a las mesas de trabajo convocadas para destrabar proyectos de infraestructura que permanecen inconclusos en el municipio.

Le puede interesar: Desmontar el antiguo Puente Pumarejo costaría $110.000 millones; Contraloría advierte riesgo para la funcionalidad de la nueva estructura

Lilibeth Aguilera, vicecontralora en funciones, explicó que la decisión se tomó ante la falta de disposición de la administración local para atender la crítica situación de siete obras suspendidas, cuyo valor total asciende a $33.000 millones. Entre ellas se encuentran el alcantarillado del barrio Evaristo, con una inversión de $4.800 millones, así como la construcción de un polideportivo y la canalización de arroyos reclamados por la comunidad.

“El proceso administrativo sancionatorio puede derivar en dos escenarios: la imposición de una multa al alcalde o la suspensión de su cargo. Sin embargo, esperamos que el mandatario, en ejercicio de su derecho de defensa, pueda rectificar y tomar medidas que permitan reactivar las obras antes de que finalice el año”, advirtió Aguilera.

La funcionaria recordó que la Contraloría no es un ente ejecutor, sino de vigilancia, y que este tipo de procesos ya se han aplicado en casos similares, como la suspensión del exdirector de la Ungrd, Olmedo López, por incumplir con su asistencia a mesas de trabajo en proyectos priorizados.

Además: Conozca los desvíos que puede tomar por cierre de la calle 72

Finalmente, Aguilera subrayó que la comunidad de Sabanalarga “reclama sus obras” y que el órgano de control hace uso de sus herramientas para garantizar que los recursos públicos se traduzcan en resultados concretos para los ciudadanos.