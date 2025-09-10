Durante la antesala del XXXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, celebrado en el Malecón de Barranquilla, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se refirió a la polémica en la que está envuelta su campaña electoral del 2023.

A principios de mes, el empresario y exsecretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Atlántico, Anatolio Santos, alertó sobre un millonario pagaré durante la contienda del gobernador. Al parecer, se trataría de un préstamo de $2.368 millones más intereses que hizo “para la campaña de Eduardo Verano De la Rosa, hoy gobernador” en la elección de 2023.

Ante esto, el gobernador indicó que el único que puede dar respuesta a esta acusación es el gerente de la campaña, Jorge de Campo. Asegurando que él es el que sabe “qué entró y qué no entró”.

“Nuestros datos están consignados en los informes que presentamos a las autoridades competentes”, aseveró el alto mandatario del Atlántico.

Asimismo, puso de presente que las cuentas en las campañas están claras y manifestó que no recibieron donaciones ni préstamos durante la contienda.

“Tengo las cuentas de mi campaña muy claras. Si él está diciendo que ingresaron unos dineros, tendría que mostrar cómo ingresaron: debe existir un pagaré, un cheque, alguna prueba”, sentenció Verano.