La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, anunció el inicio de trabajos de mejoramiento vial en la calle 80 entre carreras 50 y 49C, lo que genera un cierre parcial hasta el 12 de septiembre.

Las obras, que hacen parte del programa Barrios a la Obra, avanzarán por fases y comienzan con la demolición de bordillos y andenes para dar paso a la construcción de una vía renovada que busca mejorar la movilidad y la seguridad en este sector de la ciudad.

Este proyecto se enmarca dentro de la estrategia distrital de recuperación y modernización de la malla vial, una de las apuestas con las que la Administración busca facilitar la conexión entre barrios, reducir tiempos de desplazamiento y garantizar mejores condiciones para peatones y conductores.

Cortesía

La Secretaría de Tránsito hizo un llamado a la comunidad para respetar las señales preventivas, transitar por zonas seguras y acatar las instrucciones de los orientadores de movilidad, con el fin de evitar incidentes durante la ejecución de los trabajos.

Con estas intervenciones, el Distrito reiteró su compromiso de avanzar en la transformación de la infraestructura vial, clave para el desarrollo urbano y la calidad de vida de los barranquilleros.