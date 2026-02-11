Con el propósito de mejorar la movilidad y valorizar el sector, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó 410 metros lineales de vías en el barrio 7 de abril este miércoles.

“Esto es dignidad para nuestra gente. Esto es alegría, las casas se valorizan, hacemos los mejoramientos, entra el transporte público, entra la seguridad, entra la salud y por eso nosotros seguimos pavimentando vías. Esto es un nuevo 7 de Abril. Cuando llegué aquí, en la primera alcaldía, no había ni una calle, todas estaban por pavimentar y ahora miren todo lo que está pavimentado, lo que falta es muy poquito”, dijo el alcalde Char rodeado de la comunidad.

Le puede interesar: Alerta en ciénaga Los Manatíes: el fuerte oleaje está “llevándose” el ecosistema

En el tramo se ejecutaron trabajos de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, andenes, bordillos y pavimentación en concreto rígido.

De acuerdo con las especificaciones de la obra, realizada a través del programa distrital Barrios a la Obra, la vía quedó con 2 carriles de 6,10 metros de ancho en total y andenes de un 1 metro de ancho, permitiendo un buen desplazamiento para los peatones.

Rafael Arturo Pastor, uno de los residentes del sector, aseguró sentirse agradecido por la recuperación vial: “El alcalde nos tiene completamente satisfechos, contentos y alegres, aquí no se podía caminar, ni los carromuleros pasaban. No hay palabras para expresar lo que se siente cuando hay un mejoramiento para la comunidad. Todo el que venga a 7 de Abril va a encontrar una belleza, va a encontrar que 7 de Abril no es el barrio que nos tenía subestimados hace mucho tiempo. Nosotros caímos en manos del mejor alcalde de Colombia”.

En cuanto a las obras hidrosanitarias, se realizó la instalación de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) para conducir agua potable, así como la instalación de la red sanitaria.

“Con este programa, la Alcaldía de Barranquilla recupera la malla vial de diferentes barrios de la ciudad a través de una pavimentación integral, logrando obtener una mejora en la calidad de vida, en las condiciones urbanísticas y en la movilidad de los ciudadanos”, indicó, en el comunicado, la administración Distrital.