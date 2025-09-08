Con el lema “No estás sol@, porque tu vida cuenta”, la Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Salud y el Hospital Materno Infantil, desarrolla en el marco de la Semana de la Prevención del Suicidio un concurso de pintura abierto a toda la comunidad. La iniciativa busca sensibilizar a los habitantes sobre la importancia de la salud mental y enviar mensajes de apoyo y esperanza.

Las obras participantes serán exhibidas en formato de galerías itinerantes entre el 8 y el 12 de septiembre, en dos espacios: la sede de la Alcaldía de Soledad y el Centro Comercial Nuestro Atlántico, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

“Esta galería, que tiene como temática la prevención del suicidio, pretende que las pinturas participantes contengan mensajes positivos que eleven la autoestima, los valores y las ganas de vivir, entre otros aspectos que inviten a la superación personal”, señaló Jalicsa Arrieta, coordinadora del Plan de Intervenciones Colectivas del Hospital Materno Infantil.

El concurso contempla la participación de estudiantes y comunidad en general, quienes deberán plasmar en sus cuadros imágenes que inspiren esperanza, alegría, amor, resiliencia, solidaridad y apoyo, recordándoles a las personas que enfrentan problemas de salud mental que no están solas y que su vida es valiosa.

Los interesados en participar deberán inscribirse a través del código QR dispuesto en la tarjeta de invitación. El ganador del concurso recibirá un premio de $300.000 en efectivo. Las obras deberán entregarse en la calle 20 #16-104, barrio Pumarejo, con dimensiones de 40x30 cm o 40x60 cm, únicamente en pintura, no se aceptan fotografías o impresiones.

La premiación se llevará a cabo en el marco del cierre de la Semana Mundial de la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre, en el Centro Comercial Nuestro Atlántico, durante la jornada de la mañana, con el fin de garantizar la participación de los estudiantes.

Desde 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), conmemora cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, recordando que esta problemática puede prevenirse hasta en un 90% si se generan acciones de acompañamiento, conciencia y apoyo comunitario.