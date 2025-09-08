A través de la Secretaría de Salud, la Gobernación del Atlántico participará del 9 al 13 de septiembre en la Semana de Prevención del Suicidio, una iniciativa que pretende concientizar a la población sobre la trascendencia del bienestar emocional, vigorizar las redes de apoyo y conmemorar cinco años de la línea ‘Habla y Te Sanas’.

Para ello, agendaron una serie de actividades que convoca la participación de la comunidad: para el martes 9 de septiembre, habrá un recorrido institucional en la Gobernación para promocionar la red interna de apoyo y celebrar los 5 años de la Línea de Atención Telefónica ‘Habla y Te Sanas’.

En cuanto al miércoles 10 —que es oficialmente el Día Mundial de Prevención del Suicidio—, se realizará un foro de Salud Mental en el hotel Casa Ballesteros de 8:00 a.m. a 12:00 m. Asimismo, se llevará a cabo un foro académico en la Universidad Simón Bolívar.

Y, finalmente, el sábado 13 de septiembre, se realizará una caminata ‘Mancha Amarilla’ en la Plaza de la Paz junto a la Fundación Juntos por la Vida. Además, se presentará la Línea Habla y Te Sanas como módulo en el diplomado para docentes en alianza con la Universidad del Norte.

Estrategias integrales

Para prevenir esta práctica, la Gobernación del Atlántico ha establecido una serie de estrategias integrales en el departamento. Tal es el caso del Programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (POAF), el cual fue implementado desde el 2021 para asistir a familias afectadas por la conducta suicida en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Hasta la fecha, ha efectuado 3.443 visitas domiciliarias y 863 gestiones intersectoriales clave.

Con el respaldo de 12 psicólogos, el POAF apoya a las familias en la situación de tener un ser querido con conducta suicida, y ahora amplía su alcance a la población con discapacidad y adultos, donde los factores económicos y los conflictos familiares son detonantes recurrentes.

Por otro lado, a través de la Guía para el Abordaje de la Salud Mental en el Entorno Escolar y Universitario, actualizada en 2025, junto con la creación de una Subcomisión de Suicidio para el Sector Educativo, han buscado impactar de manera directa a las instituciones educativas.

La entidad departamental indica que han acompañado al 66 % de las Instituciones de Educación Superior y ha capacitado a cerca de 2.000 docentes y 800 trabajadores administrativos, fortaleciendo las capacidades del sector educativo en prevención.

Asimismo, señalaron que el programa de Salud Mental está llegando constantemente a todos los sectores para sensibilizar sobre los auxilios psicológicos y las habilidades para la vida. En los colegios, docentes y estudiantes reciben estas herramientas.

María Herazo, docente de Lengua Castellana de la Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado de Baranoa, expresó en una de las capacitaciones en Sabanalarga que, en su rol, puede activar las rutas relacionadas con la ideación o el intento de suicidio.

“De verdad que lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer quedó bastante claro. Es muy importante, porque en la sociedad los casos se están proliferando y nosotros somos agentes clave al estar con los estudiantes diariamente y poder detectar sus cambios de actitud en un momento determinante para salvar vidas”, mencionó.

A su turno, Dina Peña, estudiante de la Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini de Soledad, en otro espacio de acercamiento con la Gobernación, señaló que para ella fue muy importante la charla sobre salud mental porque, “así como yo necesito este apoyo, también puedo ser apoyo para mis compañeros, hermanos y familiares. Es fundamental cuidar nuestra salud mental”.

Cabe señalar que en el periodo 2024-2025, el programa de salud mental, adscrito a la Subsecretaría de Salud Pública, brindó atención a 251 personas en condición de discapacidad y a sus cuidadores, adaptando la campaña ‘Habla y Te Sanas’ en cuatro instituciones educativas, con un impacto en 125 estudiantes en condición de discapacidad.

Además, sostuvieron que han realizado más de 9.610 gestiones ante las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) para garantizar la atención en salud mental, reduciendo los tiempos de espera y fortaleciendo la articulación con el sistema.

Disminución en intentos de suicidio

La Gobernación del Atlántico aseveró que, con estas estrategias integrales, el Atlántico ocupa hoy el último lugar en la tasa de intentos de suicidio en Colombia, con una reducción del 9,18 % frente a 2024 y una tasa de 35,54 por cada 100.000 habitantes, la más baja en cuatro años.

Y que en lo corrido de 2025, se han notificado 534 casos, frente a los 588 registrados en el mismo periodo de 2024, lo que refleja el impacto de los programas departamentales.

¿Cuál es la línea de Salud Mental de la Gobernación?

La Línea de Atención en Salud Mental (317 621 8394) funciona las 24 horas y los 7 días de la semana. En esta ocasión, celebra su quinto aniversario como un salvavidas para los atlanticenses.

Desde 2020 ha brindado 7.270 atenciones (4.458 a mujeres y 2.730 a hombres), de las cuales 700 corresponden solo al presente año. Los principales motivos de consulta han sido la ideación suicida, el intento de suicidio y la depresión, mientras que la vigilancia epidemiológica evidencia como factores desencadenantes la violencia intrafamiliar, los problemas de pareja y las dificultades económicas.

María Elena Menco, coordinadora del Programa de Salud Mental, adscrito a la Subsecretaría de Salud Pública, destacó que la línea de atención telefónica cuenta con cinco psicólogos especialistas en Teleorientación con perfil clínico, dispuestos a atender a las personas con malestar emocional de cualquier grado.

La funcionaria reiteró que en la población adulta los factores económicos se convierten en la principal causa de ideación, intentos e incluso eventos de suicidio consumado.