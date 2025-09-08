Este lunes 8 de septiembre, se conoció que el alcalde Alejandro Char sancionó el proyecto que crea los ‘Semilleros del Buen Trato a la Mujer y Erradicación del Machismo’ en los colegios oficiales del Distrito.

Con la sanción de este proyecto, esperan que Barranquilla continúe construyendo una cultura de respeto, igualación y empatía desde los entornos educativos. Esto con el fin de crear nuevas generaciones libres de estereotipos de género y de conductas machistas.

“Este acuerdo es una apuesta ética, política y educativa por una ciudad que valora, protege y promueve la equidad de género. Los semilleros serán espacios donde niños, niñas y jóvenes aprendan a reconocer la dignidad de las mujeres y a construir relaciones basadas en el respeto mutuo”, expresó la concejal Cinthya Pérez Acosta, quien es autora y ponente de la iniciativa.

Dentro de los puntos claves del acuerdo se encuentran los semilleros escolares, que cuenta con la creación de estos espacios en formación en igualdad de género, masculinidades no violentas y buen trato a la mujer.

Asimismo, habrá capacitación docente, en donde las maestras y maestros tendrán herramientas pedagógicas para identificar y transformar actitudes machistas. Y, finalmente, una ejecución articulada que contempla un trabajo conjunto de las Secretarías de Educación y de la Mujer para garantizar impacto real y sostenibilidad en el tiempo.

“Hoy Barranquilla reafirma su compromiso con la equidad. La sanción de este proyecto significa sembrar desde la escuela una transformación profunda que nos involucra a todos y todas”, concluyó Pérez.