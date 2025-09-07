Por segunda ocasión se llevará a cabo en Barranquilla el Tech Caribe Fest 2025, el festival que busca convertir al Caribe en el epicentro tecnológico de Colombia y visibilizar el talento local. El evento se llevará a cabo a partir de este 8 de septiembre hasta el día 20 de este mismo en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz.

El evento está dirigido a emprendedores, empresas, profesionales de base tecnológica, inversionistas y empresarios de la ciudad que quieran aprender a incluir tecnología en sus procesos.

Grace Torres, cofundadora y directora de operaciones de la Fundación Código Abierto y del Movimiento Costa Digital, sostuvo que la invitación es abierta: no se necesita conocimiento técnico para participar. “Tendremos talleres para empresarios que quieran aprovechar la inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia”, afirmó.

Explicó que, gracias a un convenio con Google, traerá speakers internacionales para compartir conocimiento de manera gratuita. El año pasado reunimos a 1.400 personas en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz y sus alrededores, todas aprendiendo sobre tecnologías de vanguardia. Este año vamos a certificar todos los talleres y conferencias".

Reiteró que el festival, gratuito y abierto al público, busca visibilizar el talento costeño y acercar la tecnología a estudiantes, emprendedores y profesionales de la región. Este año contará con más de 4.000 asistentes esperados y tendrá como novedad la certificación de los talleres gratuitos, fortaleciendo la formación práctica en áreas como inteligencia artificial, negocios digitales, análisis de datos y robótica.

“Hace dos años asumimos la misión de convertir al Caribe en el epicentro tecnológico de Colombia. El talento en tecnología suele concentrarse en el interior del país, pero aquí en la Costa Caribe también hay muchísimo talento que merece ser visible”, dijo Torres.

Así se desarrollará el evento

En la Galería de la Plaza de la Paz habrá un escenario empresarial, con stands de empresas de base tecnológica que reclutarán talento y mostrarán sus servicios.

En la Universidad de Barranquilla, frente al Cubo de Cristal, se realizarán talleres para desarrolladores y analistas de datos. Allí también se dictarán los talleres de Google.

En el Cubo de Cristal se tendrá un espacio muy especial: junto a la incubadora 5 One Labs se entregará un premio de 30 mil dólares a la mejor presentación de una empresa que ya pasó por el proceso de hackatón e incubación."

¿Cuándo y en qué horario se realizará?

El festival será el 20 de septiembre. El registro iniciará a las 9:00 de la mañana y finalizará a las 5:30 de la tarde con un concierto, un DJ y una happy hour para el networking entre los actores del ecosistema.

En total, el festival contará con cerca de 30 talleres distribuidos en los cuatro escenarios. Cada participante podrá inscribirse gratuitamente en el paquete de talleres de su interés.