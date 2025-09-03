Durante todo el mes de septiembre, la Alcaldía de Baranoa aplicará un descuento del 90% sobre los intereses moratorios del Impuesto Predial Unificado, beneficio aprobado por el Concejo municipal con el fin de promover la cultura de pago, mejorar la eficiencia en el recaudo e incentivar la inversión en el municipio.

Este alivio tributario aplica tanto para deudas de vigencias anteriores como para la vigencia actual, lo que representa una oportunidad para que los contribuyentes regularicen su situación fiscal y eviten recargos futuros.

El alcalde Edinson Palma invitó a los baranoeros a aprovechar este incentivo. “Cumplirle a Baranoa sí paga, muestra de ello es la gran inversión que se está realizando en nuestro municipio y corregimiento a nivel integral gracias al aporte de los contribuyentes. Su apoyo es fundamental, por eso hemos dispuesto un descuento del 90% sobre los intereses moratorios del impuesto predial”, manifestó.

La secretaria de Hacienda, Marysabel Suárez, explicó que los ciudadanos pueden acercarse a la Oficina de Gestión de Ingresos para revisar su situación tributaria y ponerse al día con sus obligaciones. Asimismo, los pagos pueden realizarse de manera virtual a través de la página web oficial.

Entre los beneficios de este programa se destacan el ahorro significativo para los contribuyentes, la regularización de deudas pendientes y la posibilidad de aportar directamente al desarrollo del municipio, financiando obras y servicios que mejoran la calidad de vida de la comunidad.