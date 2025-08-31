El gobernador Eduardo Verano realizó un recorrido en el municipio de Soledad para verificar el proceso de atención por parte de los organismos de socorro frente a la emergencia ocasionada por un fuerte vendaval que dejó afectaciones en varios sectores, entre ellos, Los Almendros, Los Robles primera etapa y Nueva Esperanza tercera etapa.

El mandatario departamental, acompañado por el equipo de la Oficina de Prevención de Desastres, estuvo presente en algunos de los barrios más afectados, donde se identificaron al menos 300 viviendas destechadas y un considerable número de familias damnificadas.

“Estamos adelantando un censo detallado de las familias afectadas para determinar con exactitud el nivel de los daños y así poder entregar las ayudas humanitarias que requiere esta población golpeada por este fenómeno natural”, señaló el gobernador Verano.

Es de anotar que frente a esta emergencia se activó un plan de respuesta articulado con la Alcaldía de Soledad, la Policía Nacional y unidades del Ejército Nacional, con el objetivo de brindar atención oportuna, garantizar la seguridad ciudadana y apoyar en las labores de evaluación de daños.

En relación con el servicio de energía eléctrica, el gobernador informó que, “si bien algunas zonas presentaron interrupciones, no se reportan afectaciones graves en la infraestructura. Se está a la espera de que los cables puedan ser energizados de forma segura para restablecer por completo el fluido eléctrico”.

Adriana Castillo, una de las afectadas del sector de Los Robles, explicó cómo vivieron la emergencia: “Eran las doce del mediodía estaba almorzando con los niños y cuando sentí los vientos y empezó a volar el techo y me bajé a la sala con los niños”.