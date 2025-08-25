A partir de este martes 26 de agosto, cerca de 5.067 adultos mayores de la ciudad de Barranquilla podrán cobrar por adelantado el cuarto pago de su subsidio distrital correspondiente al bimestre julio-agosto.

Los beneficiarios podrán acercarse a cualquiera de los 92 puntos Efecty habilitados en la ciudad para reclamar su pago a partir de las 8:00 a.m., presentando en físico su documento de identidad, teniendo en cuenta los últimos dígitos de la cédula según el cronograma vigente de pago.

De igual manera, desde el miércoles 27 de agosto los puntos hasta el próximo 13 de septiembre los puntos prestarán atención desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Es de anotar que el valor total de la nómina para este ciclo corresponde a $836.480.000.

Así las cosas, el cronograma de pagos julio-agosto de 2025 con día y último dígito de la cédula es el siguiente:

26-agosto 1, 2, 3

27-agosto 4, 5, 6

28-agosto 7, 8, 9, 0

29-agosto 1, 2, 3

30-agosto 4, 5, 6

1-septiembre 7, 8, 9, 0

2-septiembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

3-septiembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

4-septiembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

5-septiembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

6-septiembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

8-septiembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

9-septiembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

10-septiembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

11-septiembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

12-septiembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

13-septiembre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 0

Adicionalmente, la Alcaldía de Barranquilla recomendó a los adultos mayores beneficiarios que en la ventanilla de pago de Efecty especifiquen el número de proyecto de pago 112478 Pagos Barranquilla, y así evitar confusiones con otros programas de subsidio que se realizan a través de Efecty.

Además, podrán hacer consultas a través del siguiente espacio: https://appbaq.barranquilla.gov.co:9494/Adulto_Mayor/Con_100.jsp

Mientras que también, los puntos de pago pueden ser consultados en el enlace: https://www.barranquilla.gov.co/puntos-de-pago-efecty-subsidio-distrital

Cualquier información adicional que se requiera los usuarios se pueden comunicar a la línea 6053399421. También al correo institucional auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co o acercarse a cualquiera de los puntos de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Barranquilla: Alcaldía Distrital de Barranquilla, en el Paseo Bolívar, local contiguo, calle 34 43- 31, Alcaldía Metropolitana, calle 49 N° 8A sur - 15, barrio Las Cayenas, Alcaldía Suroccidente, carrera 21B N° 63 - 06, barrio Los Andes.