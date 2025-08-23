Mediante un comunicado de prensa dado a conocer este sábado, El Distrito invitó a todas las lideresas de Barranquilla a participar en la convocatoria para conformar el Consejo Consultivo de Mujeres, un espacio de representación y diálogo colectivo creado para fortalecer el liderazgo femenino en la toma de decisiones y garantizar la participación con equidad de género.

Con el lema “¡Mujer, tu liderazgo es clave para Barranquilla!”, este consejo se convierte en un escenario fundamental para reconocer la diversidad, visibilizar las necesidades de las mujeres y garantizar la representación de los diferentes sectores sociales de mujeres con enfoque de género.

“Este llamado busca que las mujeres de Barranquilla sigan siendo protagonistas del desarrollo social y comunitario de la ciudad, resaltando su participación activa en el Consejo Consultivo de Mujeres es clave para aportar experiencias y saberes que orienten acciones en favor de los derechos y el bienestar de las mujeres”, señaló la Alcaldía.

Los requisitos para participar son contar con mínimo un año de experiencia en trabajo comunitario. Haber realizado alianzas con actores clave como juntas de acción comunal, alcaldía, organizaciones sociales, ONGs, fundaciones o instituciones educativas y compartir su historia, trayectoria y logros alcanzados en beneficio de su comunidad.

Los documentos a presentar son el formulario de inscripción en el siguiente enlace, formato de trayectoria del trabajo comunitario, declaración juramentada, carta de intención y registro fotográfico que evidencie su labor en el sector que busca representar.

La convocatoria estará abierta hasta el 29 de agosto de 2025, fecha límite para realizar la inscripción y entregar los documentos requeridos.