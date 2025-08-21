La instalación de un panel solar trae consigo varios beneficios tributarios, previstos en la normativa vigente que existe en el país, y por eso cada vez más empresas adoptan este tipo de sistemas para sus operaciones.

En ese sentido, Bancóldex recalcó la disponibilidad de más de $70 mil millones en recursos para la primera fase del programa Energía Solar Se Reactiva, una solución financiación diseñada para facilitar la adopción de sistemas fotovoltaicos por parte de las mipymes colombianas.

“Queremos que más empresas colombianas conozcan las ventajas de invertir en energía solar: no solo reducirán sus costos operativos, sino que también fortalecerán su competitividad al acceder a incentivos tributarios y alinear sus negocios con los objetivos de sostenibilidad del país”, afirmó José Alberto Garzón, presidente (e) de Bancóldex.

Teniendo en cuenta esto, el establecimiento bancario mencionó que: “además de acceder a condiciones de crédito favorables, como períodos de gracia y plazos de hasta 10 años, las empresas que instalen paneles solares en sus operaciones podrán aprovechar beneficios tributarios como la deducción en el impuesto de renta de hasta el 50% del valor total de la inversión en proyectos fotovoltaicos, el cual es aplicable durante un periodo de 15 años, siempre y cuando no supere el 50% de la renta líquida del contribuyente”.

Señaló que “otro aspecto a considerar es que los activos relacionados con la energía solar, como paneles y equipos, pueden depreciarse en un tiempo menor al habitual, lo que permite recuperar la inversión más rápido y reducir la carga tributaria, como por ejemplo en la base gravable del impuesto de renta y en el monto de impuestos a pagar en el corto plazo. Esto mejora el flujo de caja y facilita la recuperación más rápida de la inversión”.

Otro de los beneficios de contar con paneles solares son: “la compra de equipos y componentes para proyectos solares está exenta del IVA (19%) y de aranceles, reduciendo significativamente los costos iniciales, y para proyectos aprobados, la tasa del impuesto de renta puede reducirse durante los primeros 5 años de operación”, explicó Bancóldex.

Casos de éxito

El programa Energía Solar Se Reactiva está disponible para todos los segmentos empresariales, con especial énfasis en las mipymes de sectores productivos y comerciales que buscan soluciones energéticas limpias y rentables.

Johana Jaramillo, empresaria de la ciudad de Pereira, contó acerca de la inversión que realizó en estos sistemas para su negocio.

“Sabíamos que había que hacer una inversión para ser más sostenibles en el tiempo. El programa para nosotros fue una oportunidad y pudimos instalar 45 paneles solares en el techo de nuestro centro comercial”, indicó.

Para más información sobre cómo acceder a este programa y aprovechar los beneficios tributarios, los empresarios pueden consultar la página oficial de Bancóldex