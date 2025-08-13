El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano asistió este miércoles a la eucaristía en honor al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado lunes, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado en la ciudad de Bogotá.

El mandatario se unió al adiós multitudinario del senador con un mensaje de reconciliación por la violencia que se vive en el país.

“Le damos el último adiós a Miguel Uribe, su voz y convicciones seguirán siendo inspiración. Que esta etapa de violencia que hoy enluta al país no vuelva a repetirse jamás”, mencionó a través de sus redes sociales.

De igual manera, compartió su solidaridad para la familia de Uribe Turbay. “Abrazo fraterno a su familia y amigos en este momento tan doloroso. Descansa en paz, Miguel”.

Es de anotar que la misa solemne se llevó a cabo en la Catedral Primada y contó con honores militares, así como otros homenajes.