El programa distrital de mejoramiento de viviendas que se adelanta en Barranquilla no solo se enfoca en arreglo de pisos, paredes, baños y cocina. Por primera vez, estas intervenciones incluyen la construcción al 100% de las redes eléctricas, lo que brinda mayor seguridad energética en las viviendas, al tiempo que genera un menor consumo en las tarifas de energía.

El alcalde Alejandro Char ha insistido en que la transformación que ha tenido la ciudad se tiene que sentir dentro de las casas, por lo que, con este programa distrital, se logra un cambio al 100% de la puerta pa’ dentro.

Así lo ha manifestado durante las entregas que cumple en los hogares intervenidos como parte de la meta trazada en el Plan de Desarrollo 2024-2027, que contempla ejecutar 20.000 mejoramientos en este periodo de gobierno.

Para las familias beneficiarias, este es un sueño cumplido, una promesa alcanzada, una transformación que dignifica los hogares barranquilleros; así lo han manifestado cuando reciben la visita del mandatario semana tras semana durante las entregas de mejoramientos de vivienda.

“La gente cree que el mejoramiento es solo cambiar la cocina y los baños, pero el mejoramiento eléctrico es fundamental y además te hace ahorrar plata porque ya las conexiones y la tubería son como deben ser. Además, brinda más seguridad porque antes los cables estaban pelados y representaban un peligro; por eso incluimos en esta ocasión los mejoramientos eléctricos”, expresó el alcalde Char en la casa de Olinda María Lambraño, beneficiaria del barrio La Paz, donde se cumplió la más reciente entrega de mejoramientos.

Para Rocío Fierro Lambraño, hija de Olinda Lambraño, las obras ejecutadas en la casa de su madre de 90 años les brindan a ella y sus hermanos más tranquilidad al saber que ahora cuenta con un hogar más seguro y digno para vivir.

“La casa estaba bastante deteriorada y ahora se encuentra muy bien, muy bonita quedó. Mi mamá está muy contenta con este mejoramiento porque a la casa antes le faltaban muchas cosas. Aquí nada más había piso y la cocina estaba bastante deteriorada. La instalación eléctrica me parece genial porque nos brinda más seguridad; es cómoda porque antes uno veía el pocotón de cables y cualquier accidente podía suceder, pero ahora todo está bien organizado, lo que nos da mayor seguridad por nuestra madre. Gracias al alcalde por este trabajo; siga llevando este programa a toda la ciudad”.

Como en la casa de Olinda, en todos los mejoramientos de vivienda ejecutados se incluyen los trabajos eléctricos, que son supervisados de cerca por el alcalde Char en cada casa que visita. Tal como lo hizo también en el barrio Galán, donde también visitó a familias beneficiadas.

Un servicio eléctrico optimizado

Cabe destacar que con estas instalaciones, la Alcaldía de Barranquilla cumple con los estándares de seguridad establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie), con acreditación del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.

De acuerdo con el equipo de Energía de la Oficina de Servicios Públicos, las conexiones fueron instaladas por personal competente y certificado y realizadas con materiales avalados y sistemas de protección que reducen el riesgo de sobrecorrientes, cortocircuitos y contactos eléctricos peligrosos. Con ello, se garantiza que cada hogar cuente con un suministro estable y confiable, evitando emergencias y protegiendo la vida de sus habitantes.

Además de ofrecer mayor seguridad, estas instalaciones eficientes optimizan el consumo energético, que significa un ahorro significativo en la facturación mensual de energía para las familias barranquilleras. Al contar con un sistema correctamente diseñado, con puesta a tierra adecuada y dispositivos de protección diferencial, se evita el desperdicio de energía y se prolonga la vida útil de los equipos eléctricos del hogar. Así, la modernización de las redes no solo cumple con la normativa vigente, sino que también impulsa el ahorro económico y promueve un uso responsable de la energía.

De igual forma, la Oficina de Servicios Públicos también destaca la importancia del óptimo uso de la energía eléctrica en los hogares, ya que es responsabilidad de los usuarios mantener energía eléctrica en buen estado y estas conexiones para disfrutar de los beneficios.

Detalles de los trabajos eléctricos

Para hacer más seguras las casas y evitar accidentes por las redes eléctricas en mal estado, el programa incluye el suministro e instalación de tablero eléctrico de 4 circuitos, 3 BREAKERS de 20 amperios para la protección de luces, tomas e instalaciones existentes, suministro y montaje de salida de tomacorrientes doble en tubería EMT de ½ pulgada, suministro y montaje de alumbrado en tubería EMT de ½ pulgada. Esto incluye bombillos LED ahorradores, interruptores y cableado en cobre.

Además, se ejecuta el desmantelamiento de redes en mal estado existentes, suministro y montaje de sistema polo a tierra con todo lo necesario en varilla de cobre.