La empresa Aire-e anunció este domingo que, con el apoyo del personal especializado de la compañía, se realizarán trabajos preventivos en la subestación Sabanalarga, el lunes 11 de agosto por lo cual ocho municipios del Atlántico quedarán sin fluido eléctrico durante gran parte del día.

Lea más:La reencarnación del San Miguel del Rosario como sede universitaria transforma al Centro

Las obras se llevarán a cabo entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. Para facilitar los trabajos de los técnicos, se suspenderá el suministro de energía en las zonas urbanas y rurales de los municipios de Luruaco, Repelón, Campo de la Cruz, Manatí, Suan, Santa Lucía, Candelaria y Ponedera.

Por otra parte, se retirarán postes y se adecuarán redes eléctricas, en el barrio El Concord de Malambo en varios frentes de obra.

Inicialmente, entre las 9:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, se trabajará en la calle 15 con la carrera 28A; de 9:20 de la mañana y las 4:40 de la tarde, en la calle 16 con la carrera 28 A; de 9:30 de la mañana a 4:50 de la tarde, en la carrera 28A con la calle 17 y de 9:40 de la mañana a 5:00 de la tarde, en la carrera 28 con la calle 17A.

Para el caso de Soledad, se intervendrá un cable subterráneo del circuito Las Moras, entre las 7:30 de la mañana y las 2:20 de la tarde. Durante las obras estarán sin suministro de energía las calles 77 a la 80C, entre las carreras 12 y 18C en Los Almendros I y II etapa; urbanización Galeras, Villa Valery, Los Robles, 7 de Abril y parte del centro de Soledad.

Lea más: Paneles solares en hogares y negocios, una alternativa para que los usuarios puedan ahorrar energía

Finalmente, en el norte de Barranquilla, a la altura de la calle 79 con la carrera 63, en el barrio Paraíso, se retirará un poste, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.