A través de un comunicado, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) aclararon que el presupuesto logístico para la realización de las audiencias públicas de la socialización del proyecto vial “Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de La Prosperidad” fue de $280.388.396, el cual se ejecutó mediante el contrato No. 4048 de 2024.

Le aclaran además a la opinión pública que la cifra de $1.666.664.074 ($1.666 millones) que ha circulado en redes sociales y algunos medios “es un dato errado”. Precisaron que este monto corresponde a una proyección de costos para el año 2025, que aún no ha sido ejecutada y que dependería del cumplimiento de una orden judicial.

Asimismo, explicaron que las imágenes difundidas en redes sociales corresponden a las jornadas de socialización realizadas entre octubre y diciembre de 2024. “Estas acciones se llevaron a cabo después de la emisión de la Resolución de Distribución No. 3856 del 26 de agosto de 2024, y se desarrollaron entre los meses de octubre y diciembre del mismo año, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1255 de 2022”, se lee en la comunicación.

Cabe recordar que el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó al Invías realizar nuevas audiencias públicas informativas como parte de una acción popular (radicado 08-001-23-33-000-2025-00065-00).

Como respuesta a dicha orden, el Invías presentó una tutela ante el Consejo de Estado el pasado 4 de julio de 2025, en la que estimó que, de no contar con respaldo jurídico, la entidad tendría que asumir gastos no presupuestados en 2025, afectando inversiones destinadas a otros proyectos.

“En ausencia de la protección que se solicita en sede de tutela, el Invías debería incurrir en gastos exorbitantes, que no se encuentran presupuestados y que van en detrimento de planes de inversión previstos para otros proyectos, lo que sin duda corresponde a un perjuicio irremediable cuya consumación puede evitarse con la intervención oportuna del juez constitucional”, señala el documento.

Finalmente, Mintransporte e Invías reiteraron que continuarán con el cobro de la Contribución Nacional de Valorización, al considerarlo un mecanismo justo y equitativo para mejorar la infraestructura vial de la región Caribe.

Reacciones

El senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, reaccionó a la cifra entregadas y señaló que es absurda la respuesta de la tutela de Invías.

“Habla de unos gastos de socialización por $1,666,664,074. Al margen que sean gastos ocasionados o una proyección de los mismos es un completo absurdo. En esto no se puede ir la plata de los impuestos de los Colombianos. No han servido para nada e insistir en las mismas formas tampoco servirán. Si hay recursos gastados y otros proyectados, por favor no se gasten lo que queda de los proyectados porque los van a tirar a la basura también”, dijo el congresista a través de su cuenta X.