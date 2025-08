La normalización del servicio eléctrico en la región Caribe es una prioridad que no da espera. Por este motivo, el senador José David Name fue enfático, en medio del XI Foro del Caribe Colombiano, que sea la RAP Caribe quien asuma las obras que no puede hacer la empresa Air-e por su situación financiera actual.

“El Gobierno nacional le iba a entregar una plata a Air-e para unas obras de normalización eléctrica, pero ninguna aseguradora del país le quiso entregar las pólizas para presentar la oferta a Air-e y eso quedó ahí entonces, esto no puede pasar”, dijo.

De esta manera, hizo un llamado al gobernador Eduardo Verano, también presidente de la RAP Caribe, que canalice las obras que no puede Air-e a través de esta organización.

“Cuando alguien no puede presentarse a las ofertas es donde usted tiene que actuar gobernador Verano, mirar la manera como la gobernación si alguien no puede por situación económica, cómo se pueden hacer o canalizar esas obras a través de la gobernación a través de la RAP Caribe”, aseguró.

Puso de presente que: “si hay plata que está ofreciendo el Gobierno nacional, cómo es posible que por una fórmula una empresa como Air-e no pueda tomar la oferta”.