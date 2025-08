Ante los diversos cuestionamientos por los subsidios de energía en el país, Larisa Caruso, delegada del Ministerio de Hacienda, aseguró en su visita a Barranquilla este viernes para el XI Foro del Caribe Colombiano, que el Gobierno quiere hacer modifaciones en la forma cómo se distribuyen los subsidios.

“La apuesta del gobierno no es que se dan los exilios a los estratos 1, 2 y 3. La apuesta del gobierno es buscar que los estratos sean legales, porque hay muchas comunidades que ni siquiera están estratificadas, ni siquiera acceden al servicio de la energía a través de conexiones ilegales. Entonces la apuesta del gobierno nacional es buscar el servicio de formalización”, comentó.

Lea también: Liderar la normalización eléctrica de Air-e, el pedido hacia al gobernador Verano

Agregó que: “Hay problemas en la certificación, todos sabemos que se puede optimizar la localización y por supuesto no desfavorecer a las personas más jóvenes”.

A su vez, dejó claro que: “todas las propuestas de reducción de gastos son bienvenidas, pero plata no hay. Y hay gastos inexistentes que no permiten que inversiones salgan, no podemos quitarle plata a los maestros ni a la defensa para los subsidios”.

Lea también: Apertura del XI Foro del Caribe Colombiano: “La región tiene un potencial que está siendo desperdiciado”

De esta manera, Caruso sostuvo que se establecerán reuniones con los secretarios locales para conocer las necesidades de cada comunidad y su gasto.