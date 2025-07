Al llegar a la farmacia como lo hace cada mes para reclamar unos medicamentos para su esposo hipertenso y con problemas de azúcar, Mercedes Castro se asegura de que la orden médica esté en regla, pero desde el mes de mayo, y muy a pesar de que su documento cuenta con la firma y sello del médico de turno, la mujer de mediana edad no ha podido reclamar los fármacos que le corresponden a su pareja pensionada del magisterio.

Además: A partir del 1 de agosto, el Peaje Galapa inicia transición a Colpass para tarifa diferencial

“Todos los medicamentos del mes de mayo me quedaron pendientes, yo lo que hice fue venir a consulta y me atendieron perfectamente, pero entonces me mandan a la farmacia y luego de durar varias horas allá porque eso está represado de maestros me dicen que necesitaba una huella digital del médico, por lo que me hacen regresar otra vez a la entidad prestadora del servicio, pero nadie me resuelve nada, solo me dan la lista de lo que necesita”, declaró.

En el caso de Vera de Polo, docente retirada, la situación es parecida, y las dificultades se encuentran a la hora de reclamar los medicamentos.

“Me están atendiendo muy bien con mi condición de salud, pero el problema es con la entrega de medicamentos, llego al punto de dispensación que me dice la institución prestadora de salud y me mandan a otra parte y ahí en ese otro punto no me reciben la orden, entonces toca regresar a la consulta, mandar a hacer otra orden y todo se convierte en un proceso tedioso que desgasta”, comentó.

De esta manera, las quejas de los docentes del magisterio en el Atlántico crecen contra el nuevo modelo de salud del magisterio, que se encuentra en funcionamiento desde hace un año, y que si bien ha tenido mejoras en su atención y consulta a los pacientes, todavía no logra acoplarse del todo a las necesidades de sus afiliados.

Nuevos prestadores y tarifas

Ante este panorama, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) informó que a partir del próximo primero de agosto comenzará a operar la nueva contratación de la red de prestación de servicios a los docentes y sus familias.

De acuerdo con la entidad, esta nueva red atenderá a más de 800 mil usuarios del Fomag.

“A partir del 31 de julio de 2025 se terminan los contratos con los prestadores de salud, como se hace cada año, entonces estamos alineando para ver quién sigue en la línea y prestando sus servicios, porque nosotros garantizamos el servicio, ya sea con los prestadores actuales o con otros”, comentó Aldo Cadena, vicepresidente del Fomag.

Agregó que “el Fomag garantiza la no interrupción de sus tratamientos bajo la modalidad de Pago Global Prospectivo (PGP) con otras IPS de la red, aprobada por el Consejo Directivo en la vigencia anterior. Los servicios se encuentran debidamente garantizados a través de otras instituciones prestadoras de servicios (IPS) que integran la red habilitada, como garantía de acceso a servicios de salud”.

Sumado a esto, Cadena adelantó que empezará a regir un nuevo Manual Tarifario Dinámica, que definirá los valores que el fondo reconocerá a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) por la atención médica de los docentes y sus beneficiarios.

“Le damos al magisterio y al país un mensaje de transparencia; tenemos un tarifario oficial que fija con claridad cuánto se paga, a quién se paga y por qué se paga, lo que queremos es sacar la salud del mercado, porque queremos acabar con los sobrecostos y tener una democratización de la salud”, afirmó.

En esa misma línea, mencionó que “lo que había antes era un modelo en el que el más fuerte imponía sus criterios, sin importar si los recursos del fondo se terminaban, pero ahora es necesaria una regulación del mercado. Este nuevo instrumento pretende ordenar y estandarizar los pagos por consultas, procedimientos, hospitalizaciones y tratamientos de alta complejidad, según el nivel de atención, la calidad del prestador y las características geográficas del territorio”.

Panorama en el Atlántico

Actualmente, desde Consalud, prestadora exclusiva del primer nivel dentro del sistema del Fomag, se ha reafirmado la continuidad de la prestación de los servicios en el departamento del Atlántico con las nuevas tarifas que comenzarán a regir este 1 de agosto.

“Es importante aclarar que los contratos que se vencieron y renovaron en el marco de la nueva red de prestadores de servicios corresponden a la modalidad de eventos, lo que son las capitas (atención básica de primer nivel) se mantienen bajo las condiciones del contrato vigente, lo que garantiza la continuidad de la prestación de los servicios desde nuestro sector”, declaró Madelyne Molina, gerente de Consalud en el Atlántico a EL HERALDO.

De igual manera, fue enfática en que “las nuevas tarifas fueron desarrolladas en un proceso interinstitucional coordinado entre el Fomag y sus asesores del sector salud, y se basan en datos epidemiológicos, administrativos y criterios técnicos para establecer precios estándar para consultas, procedimientos, tecnología médica y tratamientos”.

Con respecto a la hoja de ruta en el Atlántico, Molina especificó que el objetivo es brindar una atención estructurada bajo un modelo basado en atención primaria en salud.

“Hay que centrarnos en los enfoques de salud familiar y comunitaria involucrando promoción, mantenimiento, autocuidado y asistencia temprana. Estamos bajo unos indicadores contractuales que estamos cumpliendo a cabalidad y seguiremos brindando atención oportuna y centrada en las necesidades específicas de los pacientes”, dijo.