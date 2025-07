La situación que atraviesa la ESE Universitaria del Atlántico pasó de ser preocupante a convertirse en algo crítico. Por este motivo, desde la Asamblea del Atlántico, Lourdes López anunció que se realizarán unas mesas dentro del estudio técnico que se adelanta a la institución para replantear el modelo de salud en estas sedes del departamento.

En ese sentido, esta “comisión accidental” reuniría a varios actores como el gobernador Eduardo Verano, la gerencia actual del Hospital Juan Domínguez Romero y otras autoridades.

“Para mañana es tarde, estamos esperando que se nos incluya en esta comisión accidental y poder hablar de un acto administrativo que cambie el modelo y brinde soluciones a todos los actores. Y es que hay que tener en claro que se supone que este sistema iba a ser público, pero terminó siendo salvado por muchas manos y sigue todavía en cuidados intensivos, así que nos reuniremos lo antes posible para devolver la dignidad en salud a los atlanticenses”, comentó.

Además, relató lo que hace falta para poner en marcha un nuevo funcionamiento de las diferentes sedes de la ESE.

“Hay que tapar la herida, los hospitales están llenos porque la gente se está enfermando, pero el Juan Domínguez Romero permanece solo, entonces tenemos que recuperarlo, hoy no contamos con UCI porque los trabajadores no les pagan, así no se puede hacer un cambio, se perdió todo el sentido. En el Niño Jesús tiene que haber nuevamente vocación para atender a los mujeres embarazadas, en su momento había una unidad para esto en cuidados intensivos si era necesario, ya no queda nada. El Cari mental es otro que ha sufrido por la situación y que mantiene en línea a la sociedad”, declaró.

Por otro Lado, la integrante de la Duma departamental sostuvo que: “el cambio tiene que ser ahora, cuando la Superintendencia vino hacia el departamento encontró 28 hallazgos administrativos, de los cuales 5 eran penales, desde eso se ha tratado de ajustar las cuentas pero si no se ponen las pilas estamos a puertas de una intervención”.

Sumado a esto, la diputada habló sobre un nuevo rumbo: “Creo que tenemos que mandarle una nueva cuenta al Ministerio de Salud y decirle que queremos un modelo nuevo, y para eso hay que dejar paz y salvo todo. Entonces es difícil ir enfermero tras enfermero, especialistas y todo los que faltan por pago, los que estaban por prestación de servicio si no hay una organización de la entidad, así que se debe volver a los inicios cuando los actores conformaron toda una unidad”.