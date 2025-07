El Ecoparque Mallorquín es la viva prueba de que con la conservación de ecosistemas se puede impulsar el progreso local. Por esta razón, fue una parada imperdible durante el tercer día del Foro de Desarrollo Local desde la Ocde.

Envueltos por el canto de las aves y el aire fresco y puro de los mangles, los participantes de este evento conocieron el avance que ha tenido el Ecoparque: recorrieron sus senderos; observaron las garzas que vuelan sobre este ecosistema en el mirador; probaron el tradicional patillazo y una picada de mango al estilo barranquillero. Pero, sobre todo, encarnaron, finalmente, la transformación de la que tanto se ha hablado estos últimos días en los conversatorios.

Jeisson Gutiérrez Durante el recorrido, les ofrecieron degustaciones gastronómicas locales, entre esas, el tradicional patillazo.

Nicolás Chaín, quien hace parte de la Dirección de Turismo de un municipio de Argentina, observaba con fascinación las artesanías que la comunidad vendía en los espacios del Ecoparque; escuchaba con atención los datos que exponía la moderadora sobre la ciénaga, y se dejó deleitar por los sabores propios de la región, así como también de los inolvidables verdes que viste el parque.

“Pienso que es una iniciativa increíble para revalorizar eso que nos hace únicos como América del Sur y como comunidades, y para aprender de la naturaleza, justamente. Me sorprende realmente, porque no todos los ecoparques logran escuchar cuál es el ritmo de la naturaleza y adaptarse a ese ritmo. Entonces, me parece que, desde el diseño, desde la guía, todo está en coherencia con eso que se quiere transmitir”, expresó Chaín a EL HERALDO.

Jeisson Gutiérrez

El encargado expresó que ha visto ecoparque similares, pero que son incomparables con Mallorquín, ya que destacó el cuidado que se tiene con la naturaleza, la infraestructura, el respeto con las especies, y la accesibilidad con su público.

“La accesibilidad es un punto muy importante, la estructura también, y el hecho de tener una pasarela, por ejemplo, que respeta todo el tema del trayecto. Generalmente, las pasarelas se construyen a pesar de —es decir, se ponen donde uno quiere pasar—, y acá es por donde uno puede pasar, respetuosamente”, manifestó Chaín, quien ha viajado por distintas ciudades, municipios y pueblos de Colombia.

Aseveró que no le añadiría nada al Ecoparque: “Me encanta cómo han sabido, por un lado, capitalizar la identidad cultural; por otro, el ecosistema propio de acá; y, por otro lado, identificar las bondades que son específicas de este lugar”.

Jeisson Gutiérrez

Durante este fascinante recorrido de más de un kilómetro, se les explicó que la ciénaga de Mallorquín conserva cuatro de los cinco mangles que hay en toda Colombia: mangle Zaragoza, Amarillo, Rojo y Negro. Su humedal está conformado por el agua dulce del río Magdalena y el agua salada del Mar Caribe, una fuente hídrica que permite el crecimiento de los mangles.

“Estamos generando un ecoturismo importante, un turismo de avistamiento de aves que ahora mismo es súper crucial y súper interesante para los europeos, quienes buscan sitios donde puedan tener esos espacios de avistamiento de aves. Y aquí es uno de los más significativos que hay”, dijo a a esta casa editorial Joaquín Buitrago, director de Barranquilla Verde.

Cabe resaltar que en la ciénaga hay 177 diferentes tipos de aves que transitan. Por otro lado, también se les resaltó el importante papel que cumple la comunidad en el Ecoparque.

“Las comunidades han participado activamente en este proyecto, y de hecho, algunos de ellos están aquí todavía y tienen diferentes negocios. Se han beneficiado y siguen con sus actividades de pesca de manera ordenada”, aseguró el director.

Por su lado, Humberto Cote, Coordinador de los asuntos Ocde en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, aseguró que esta infraestructura tiene un potencial de ser replicable en diferentes zonas del país.

“Me parece que Colombia tiene mucho que aprenderle a Barranquilla y, en particular, a esta infraestructura, porque es una muestra de que se puede desarrollar el crecimiento sostenible de las ciudades de manera ordenada, respetando los ecosistemas y el crecimiento planificado de las ciudades también”, notificó el bogotano.

Además, sostuvo que el Ecoparque es un ejemplo de resiliencia, que refleja que las ciudades sí pueden pensarse a largo plazo.

“Colombia y las ciudades del país, generalmente, se han caracterizado por tener visiones muy cortoplacistas. Entonces, Barranquilla es un ejemplo de que, si las ciudades se piensan en el mediano y largo plazo, se transforman en oportunidades, en crecimiento económico, en desarrollo social, en inclusión. Así que sí, pienso que esto es un ejemplo a seguir”, señaló.