Barranquilla no baja la guardia ante la inseguridad. En medio de la aguda situación que atraviesa el departamento del Atlántico y el resto del país, el alcalde Alejandro Char hizo entrega este martes de 87 motocicletas para fortalecer el parque automotor de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con el mandatario, estos vehículos son herramientas claves para fortalecer la investigación y la atención de los diferentes casos que se presenten en la ciudad.

“Barranquilla le pone el pecho a las dificultades y acompaña a su Policía Nacional con una nueva entrega de vehículos para fortalecer sus capacidades. Hace unos días estaba con los alcaldes capitales de Colombia, y el tema era como el Gobierno nacional por las dificultades económicas que viene atravesando le ha recortado a la policía y al ejército más de un billón de pesos, pero hoy estamos aquí poniendo el pecho a la brisa por nuestra gente y su seguridad”, dijo.

El mandatario distrital fue enfático en que esta ha sido una de las demandas de los ciudadanos en cada barrio de Barranquilla.

“No hay otra cosa que deseen más los colombianos que la paz, que la tranquilidad, que la seguridad. Yo voy a los barrios y la gente nos dice que están tristes con la extorsión y el atraco, pero yo creo que ya nos hemos puesto al día con la Policía, porque por ahí en el 2024 lo que había era un cementerio de motos y hoy ya contamos con más de 600 motos con el presupuesto de la tasa de seguridad de la Gobernación del Atlántico”, comentó.

Char también aseguró que la inversión que se está haciendo en Barranquilla no se está haciendo en ningún rincón del país. “Estamos haciendo una inversión grandísima para la seguridad del área metropolitana de Barranquilla. Ya van más de 500 motocicletas, 70 camionetas y 55 CAI móviles, que se unen a la instalación de mil cámaras de seguridad en lo que va del año con una inversión de $100 mil millones. A su vez, tenemos un presupuesto de casi $600 mil millones para seguir apoyando a nuestra policía, en ninguna parte de Colombia hacen esto”.

Así las cosas, el burgomaestre exigió más resultados a los uniformados en su lucha contra el crimen.

“Yo creo que este año se han mejorado las cifras, pero seguimos sufriendo a causa de los criminales, así como tenemos destinado seguir invirtiendo más de $600 mil millones en nuestra Policía, también les pedimos resultados. Yo creo en la inteligencia de la institución, en sus investigadores y en el Gaula para responderle a la gente. Están bien dotados para que no se dejen amilanar por los bandidos”, declaró.

Además, se refirió a la crítica situación que atraviesa la seguridad del área metropolitana con las extorsiones en Soledad y Malambo.

“No podemos taparnos los ojos ante lo que está pasando en cada esquina de Colombia. La situación es bochornosa, da miedo ver como las bandas criminales se pasean por los territorios como Soledad y Malambo y no dejan salir a trabajar por la extorsión, se me arruga el corazón de ver así a la gente, pero estamos confiados en ponerle el pecho a la situación y no bajar la guardia ante la inseguridad”, indicó.