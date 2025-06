La empresa dedicada al suministro de energía eléctrica en el Atlántico, Air-e Intervenida, anunció suspensión del servicio eléctrico en zonas de Barranquilla y Soledad para este jueves 12 de junio.

Según la entidad, personal especializado de Air-e adelantará trabajos en una líneas de alta tensión desde horas de la mañana. Las labores conllevarán a suspender el servicio a los usuarios que son alimentados por los circuitos Pumarejo, Magdalena 4, Salamanca y Pasadena, entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

De esa forma, durante las obras, estarán sin suministro de energía los barrios: La Chinita, Volver a Empezar, El Ferry, Primero de Mayo, La Feria, calles 1 a la 8, desde la carrera 6D, Pasadena, Palermo (zona urbana y rural), inmediaciones de la vía Palermo – Ciénaga, Simón Bolívar (calles 17E y 18, entre carreras 7 y 7B), carretera Río (Bocas de Ceniza – Palermo).

En Soledad los sectores de El Carnero, Soledad Real, Centro, 12 de Octubre, Cachimbero, Cruz de Mayo, Salcedo, Nuevo Triunfo, Oriental, La María, Cortijo, Santana, Ferrocarril, Cabrero, Porvenir, calles 18 a la 18ª1, entre las carreras 42ª y 51ª en Costa Hermosa, Primero de Mayo, La Rivera, Villa Sofía, Las Margaritas, Los Mangos, Salamanca, El Triunfo, Centenario, Hipódromo (calles 19 a la 23ª, entre carreras 26 y 33A).

Obras en Puerto Colombia

Dentro de las acciones de mejora del servicio, se cambiarán postes, crucetas y otros elementos eléctricos, entre las 8:30 de la mañana y las 3:45 de la tarde, en las carreras 2 sur a la 7, entre las calles 2 a la 4, en Vistamar, en Puerto Colombia.

Para facilitar estos trabajos se realizarán breves maniobras, en el horario de 8:05 a.m. a 8:30 a.m. y entre las 3:45 a.m. a 4:00 de la tarde, en los barrios Vistamar, La Rosita, La Risota, Loma Fresca, Centro 2 y Punta Brava.

Finalmente, en el barrio Loma Fresca Norte de Baranoa, se cambiarán redes eléctricas, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.