Bajo el compromiso de promover la vida y garantizar un trato digno a los animales, la Alcaldía de Barranquilla cuenta con una Patrulla Animal, un programa que hace parte de las estrategias del programa de Bienestar Animal del Distrito y tiene como finalidad acercar la atención de primera mano en situaciones críticas para los animalitos, con enfoque en perros y gatos.

Le puede interesar: “La licitación de la Circunvalar está suspendida hasta hoy, esperamos respuestas de Soledad”: Procuraduría

Diariamente, esta unidad de atención recorre las cinco localidades de la ciudad salvando las vidas de caninos y felinos en situaciones críticas para darles una nueva oportunidad y contribuir a recuperar su salud y una vida digna.

En lo que va corrido del año, el equipo médico-veterinario de la Patrulla Animal ha atendido 687 emergencias en diferentes barrios y han apoyado las 3.440 esterilizaciones que el programa reporta en 2025.

A propósito, el alcalde Barranquilla, Alejandro Char, destacó la función que cumple la Patrulla Animal por medio de su red social X.

“En Barranquilla los animalitos no están solos. Tienen un programa que los protege. Nuestra Patrulla Animal recorre todos los días los barrios más necesitados, para atender las urgencias veterinarias y darle prioridad a los que están en la calle. Pero esto no lo hacemos solos, la comunidad es nuestra gran aliada. Barranquillero, si ves un animal que necesita apoyo, llámanos a la Línea Única de Atención 195, opción 8. La protección de los animales más vulnerables es una prioridad para nosotros”, expresó.

Además: SOS del comercio de Juan de Acosta por cierre de Vía al Mar

Para recibir atención a emergencias vitales, es decir, situaciones donde corra un alto riesgo la vida del canino o felino, cualquier ciudadano residente de Barranquilla puede marcar a la línea 195 opción 8, en horario de lunes a sábado de 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Cientos de atenciones

Uno de los beneficiarios de este año fue el canino Kinkon, quien presentaba un alto grado de descompensación.

“Estaba desesperada, no sabía ya qué hacer al ver mi perro un poco mal y yo sin recursos para poder atenderlo. Entonces esto fue una ayuda grandísima, de verdad”, contó Lilibeth Piña, quien se mostraba aliviada por la atención que había recibido el perro.

Otro de los beneficiarios fue Furia un gato que presentaba un alto grado de debilidad y llevaba varios días sin querer comer y que inició su proceso de recuperación con la atención de la Patrulla Animal.

“Yo busqué por redes sociales, me enteré, no sabía que eso se podía, la verdad. Lo había llevado a veterinarios, a cosas así pero como no tengo los recursos suficientes, entonces me metí en Google y así empecé a buscar y me enteré de que sí era gratis”, contó Marisela Ortiz, tutora del felino.

Lea también: Demolición total, destino del conjunto residencial Privilegios

Así como Kinkon y Furia recibieron atención y cuidados, decenas de animales semana a semana pueden recuperar su bienestar a través de este servicio gratuito:

“El perro lo trataron muy bien, él se sintió seguro. Entonces gracias a Dios vinieron rápido, eso es lo más importante: que vinieron muy rápido, porque ya estaba preocupada por mi cachorrito”, afirmó Lilibeth Piña.