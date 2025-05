La alcaldía del municipio de Soledad declaró el incumplimiento de contrato en las obras del parque público ‘Sacúdete’, el cual debió ser entregado a finales del 2022, y que a la fecha no solo no se encuentra terminado, sino que sus obras están detenidas.

La declaración se hizo a través de la Secretaría General del municipio, en ejercicio de las competencias establecidas en “el Decreto 00002 de 11 de enero del 2024 y Decreto STH No 0040 de 3 de mayo de 2024, previo desarrollo del proceso administrativo de carácter sancionatorio contractual reglamentado por el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, a través de la resolución No Resolución No. SG-12-05-2025-005 de fecha 12 de mayo de 2025″.

El contrato tenía por objeto “realizar los estudios y diseños y las obras de construcción del proyecto ‘Sacúdete’, suscrito entre la Alcaldía de Soledad y el Consorcio Sacúdete Soledad 2022”.

La obra fue contratada por la administración anterior de Soledad y se le realizaron pagos por el orden de 1.691 millones de pesos. El contrato tenía un valor de 2.254 millones de pesos y debía entregarse en octubre de 2022. A pesar de eso, a la fecha, las obras están abandonadas.

El convenio fue suscrito con el Ministerio del Interior durante la Presidencia de Iván Duque, conforme al programa ‘Sacúdete al Parque’, una iniciativa que promovió el gobierno nacional para crear espacios de actividades deportivas y culturales, entre otras, con el fin de que los jóvenes pudieran encontrar una alternativa de convivencia y se alejaran de las drogas y la violencia.

“En Soledad no hay lugar para Elefantes Blancos y las obras para la gente se cumplen o se cumplen”, indicó la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez al firmar la Resolución que declara el incumplimiento.

Con relación al estado del contrato de obra e interventoría, la administración de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, los encontró suspendidos desde diciembre de 2023, y en razón a ello, se le requirió, en múltiples ocasiones a los contratistas, para que se diera el reinicio y terminación de las obras, sin que fuesen atendidas las solicitudes por parte de los contratistas.

A inicios de este año la Alcaldía adelantó mesas de trabajo con el Ministerio del Interior para informarle el estado de los contratos, e inició el trabajo en las actuaciones administrativas concernientes para garantizar la debida inversión de los recursos de la Nación y del municipio y que se cumplan los fines esenciales del Estado.

Desde la Alcaldía de Soledad explicaron que avanzan en las etapas del proceso para buscar la sanción a la que haya lugar para el contratista, así como proceder a terminar con las obras del parque, a fin de entregarlo al menor tiempo posible.