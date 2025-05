La consulta popular que ha planteado el gobierno del presidente Gustavo Petro para poder promover la adopción de la reforma laboral comenzará su debate en el Congreso de la República a partir de la semana entrante. Así lo confirmó el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien espera una decisión rápida alrededor de este proceso.

“La discusión la tenemos para la semana entrante, la estoy agendando para comenzar el martes y que la votemos el miércoles. Tengo entendido que las bancadas se van a reunir entre lunes y martes para tomar sus decisiones, esperemos que sea algo rápido, porque este proceso lo requiere”, comentó el conservador en medio de la Gran Asamblea del Caribe, que se cumplió este viernes en Barranquilla.

Agregó que: “tenemos un plazo hasta el 21 de mayo para tomar una decisión, que es el plazo de 20 días después de la radicación, dicen que son 30, pero los otros 10 son de un permiso a la plenaria para conseguir una prórroga, y no queremos correr ese riesgo, a menos que se extienda la discusión, lo que no creo ya que no tendremos problema en sacarla en el plazo establecido”.

Visión del Legislativo

Para el ministro del Interior, Armando Benedetti, no hay preocupación alguna con el proceso, ya que ha visto voluntad de discutirla “fraternalmente” desde el Congreso.

“Tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Senado y me contó la agenda que hay para la discusión, fue una charla muy cordial y esperamos que todo el debate se de en los plazos establecidos”, dijo el funcionario desde la capital del Atlántico.

Es de anotar que el proyecto de ley que contiene las 12 preguntas de la consulta popular fue presentado el pasado primero de mayo por el presidente Gustavo Petro ante el Congreso.

Más voces

Uno de los congresistas que tiene su posición clara con respecto a esta consulta es el senador Carlos Meisel, quien manifestó que es más el malestar que el bienestar que hay en el país para proceder con este tipo de mecanismos.

“De que le sirve al trabajador dos horas de recargo nocturno cuando lo están extorsionando, cuando no tiene medicamentos y cuando es más el malestar que el bienestar que tiene con los beneficios de esta consulta. La verdad es que yo le creo a este Gobierno cuando pasen las cosas, porque hablan y hablan y es poco lo que terminan haciendo”, dijo.

De igual manera, el congresista aseguró que “ojalá esta consulta no afecte al proceso que se viene haciendo para la regionalización del Caribe”.

El también senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, resaltó la importancia de apoyar decididamente el desarrollo de las regiones del país, más allá de la consulta popular.

“Hay que reivindicar el modelo de desarrollo del país, y salir del centralismo perverso que siempre he resaltado que hay, por eso hay que trabajar en la autonomía de las regiones”, comentó.

Logística del proceso

El registrador Hernán Penagos Giraldo explicó a EL HERALDO la preparación que se está adelantando para, en dado caso, proceder al proceso electoral alrededor de la la consulta popular.

“Desde la Registraduría ya estamos construyendo los presupuestos, y estamos a la espera de la decisión que tome el Congreso de la República, una vez surta este trámite, deberá expedirse por parte del presidente de la República el decreto que fije la fecha de la elección y desde ese momento podemos expedir el correspondiente calendario electoral”, comentó.

A su vez, mencionó que dos meses antes de la posible fecha de los comicios se va a definir un umbral de votación.

En esa misma línea, Penagos resaltó en su momento que: “Así voten cuatro millones o quinientos mil, hay que preparar la logística para los 40 millones y medio de ciudadanos”.

De igual manera, se cuestionó si en realidad es viable gastar tanto dinero para una consulta donde no votará la mayoría de los ciudadanos. Dicho esto, el registrador recalcó que esta consulta popular podría costar casi $750 mil millones.