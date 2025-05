Durante un debate de la Comisión Quinta del Senado sobre las tarifas de energía, el senador José David Name dio a conocer las problemáticas que atraviesa Air-e, enfatizando en las alarmantes deudas que tiene la empresa tras la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios.

Tras exponer la situación de la entidad, el parlamentario aseguró que el Superintendente, Yanod Márquez, dijo durante la jornada que no cuenta con una solución y que el gobierno no tiene recursos.

“El superintendente dijo que no tiene solución, que no hay dinero y que no tiene ninguna respuesta al problema de Air-e. Estoy muy preocupado, porque esta respuesta significa que la empresa podría entrar en cesación de pagos con los generadores y muchos de sus proveedores”, indicó.

Ante esto, dijo que percibía una crisis inminente de racionamiento cercana en los departamentos donde funciona Air-e por la falta de acción del encargado, y que se avecinaba una liquidación.

“La liquidación viene, no hay nada que hacer. Pero eso significa que al gobierno le tocará seguir al frente de la empresa. Yo salí muy preocupado del debate. Creo que se avecina una crisis financiera, y en los próximos meses podríamos enfrentar incluso una restricción del servicio”, argumentó.

La deuda incrementó tras la intervención de Superservicios

Durante su presentación, el legislador, puso en evidencia que las deudas de Air-e son, incluso, más altas que antes de que el Gobierno interviniera en la empresa.

Actualmente, la entidad presenta una deuda de 3,39 billones de pesos posterior a la intervención de la Superservicios. Antes del 12 de septiembre del 2024, era de 2 billones de pesos.

Dentro de ese mismo monto, se incluye un adeudo con los generadores de energía, con 2.098.829 billones de pesos (previo a la intervención era de 940.551 mil millones); acreedores, con 461.239 mil millones (anteriormente 399.078), y en obligaciones financieras, con un total de 830.175 mil millones (antes 682.175 mil millones).

Finalmente, detalló que solo el 70 % de los usuarios está pagando la energía.

“Y con este panorama, hay un problema real: el dinero que pagan los usuarios se está utilizando únicamente para cubrir la energía comprada en 2025, pero se debe toda la energía del mes pasado. También se le debe a contratistas, empleados, y otros proveedores. En fin, la situación es muy difícil”, puntualizó.

Piden su renuncia

El senador Name manifestó que este es una decisión que le compete al Gobierno Nacional para que se continúe garantizando el servicio a los usuarios.

A su vez, concluyó que el superintendente debe renunciar al cargo.

“Él debe renunciar. No tiene idea de la situación. Le ha hecho un daño terrible incluso a las empresas que tiene intervenidas. Nosotros pedimos públicamente la renuncia del superintendente de Servicios Públicos”, expresó.

Finalmente, aseguró que enviarán una carta abierta al presidente Gustavo Petro sobre lo ocurrido en el debate y las inconformidades con Yanod Márquez.